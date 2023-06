Esto dice Juan Carlos Rojas ante la crisis de la Selección Nacional

Juan Carlos Rojas fue el jefe de la delegación de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022. (Facebook Deportivas Columbia)

No es común que Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, use sus redes sociales para hablar sobre la Selección Nacional, pero este martes sí lo hizo.

El director 1 de la Fedefútbol reconoció, en su cuenta de Twitter, que está preocupado de ver que a la Tricolor no le está yendo bien, pero más que todo enfocó su comentario en explicar por qué no “sale a hablar de la Sele” como le pide la gente.

“Veo que algunas personas me piden que “salga a hablar” de la Sele… Vamos a ver, para que les quede bien claro: La FCRF (Federación Costarricense de Fútbol) tiene un protocolo de vocerías, y por lo tanto si uno exige profesionalismo, uno debe entonces ser profesional y respetar esas líneas de comunicación — al menos así soy yo.

“Imagínense que en la Junta Directiva de Saprissa cada directivo saliera por su cuenta a dar declaraciones sin coordinación previa con el presidente o el departamento de prensa. Así NO deberían funcionar las organizaciones bien gestionadas.

“Y si bien algunos puedan actuar diferente, al menos yo NO voy a contribuir a un desmadre de comunicación desarticulada (así no quisiera yo que sea Saprissa, entonces no voy a actuar diferente en otro foro). Sobra decir que, al igual que todos, estoy muy preocupado por el desempeño de la Sele, eso es evidente”, puntualizó.

Muchos seguidores entendieron la situación y lo apoyaron, otros en cambio le criticaron su postura.