Esto dice Mariano Torres de los ataques en su contra de personajes de Alajuelense y Herediano

Mariano Torres, volante del Deportivo Saprissa, se defendió este miércoles de los ataques de Marco Vásquez, vocero de Alajuelense y de Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana y Robert Garbanzo, gerente deportivo de los florenses, quienes han lanzado fuertes críticas a Torres.

Mariano Torres anotó de penal. (MAYELA LOPEZ)

Torres fue titular en el juego que Saprissa derrotó 3 a 1 a Guanacasteca esta noche.

El periodista Miguel Calderón, le preguntó que qué opinaba de lo que dijeron de él.

“La verdad como he dicho en otras ocasiones, me siento orgulloso de la institución en la que estoy, nosotros no miramos a ningún equipo, miramos hacia adentro, tratamos de corregir los errores puertas adentro y listo”.

“Queremos competir con los mejores, cuando vamos a jugar contra la Liga, yo deseo que estén todos disponibles, que no le puedan expulsar a nadie, contra Herediano digo lo mismo , que pueda jugar Aguilar, los mejores jugadores que tienen porque de esa forma, nos hace crecer dentro de la cancha”, manifestó.

Torres expresó que no está sorprendido por los ataques a él, a Vladimir y a David Guzmán.

“Llevo ocho años y medio en este país, no me sorprende”.

Mariano empujó al asistente William Chow en el partido de Recopa del miércoles pasado pero le sacaron una tarjeta amarilla, cuando correspondía la roja.

Incluso, este mismo miércoles, el jugador mexicano Alonso Hernández fue expulsado por una acción similar, menos fuerte, en el partido ante los morados lo que en cierto modo, da razón a los dirigentes.