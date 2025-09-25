Esto dice Miguel Herrera de su relación con los medios ticos y por qué no asiste a programas ticos

Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional habló de su relación con los medios ticos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El técnico de la Selección Nacional Miguel Herrera aclaró cómo es su relación con los medios ticos y por qué no acude a programas de entrevistas en Costa Rica.

El entrenador mexicano dio una entrevista al programa “Jorge Ramos y su banda” y contó que desde que llegó al país solamente ha ido a México en un par de ocasiones y se enfoca totalmente en su trabajo con la Sele.

El Piojo afirmó que es una persona abierta para hablar sobre el rendimiento de la Tricolor, pero si en Costa Rica no comparte con los medios, es porque acá no lo dejan.

A Miguel le preguntaron si la presión que tiene en Costa Rica es igual a la que cargó con México y reconoció que aún no, pero sí destacó que entiende el ambiente y ahí fue donde habló del departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

“En los medios presionan, a uno les gusta, a otros no. Les contesto a todos, mi teléfono es de la comunidad, todo el mundo se lo sabe, lo tengo desde 1989 es le mismo, no lo he cambiado.

Adriana Durán es la jefa de prensa de la Fedefútbol. Instagram Adriana Durán. (Instagram)

“Y cuando me buscan contesto, tengo aquí los mensajes, cuando puedo atender los atiendo, le doy su lugar a la jefa de prensa (Adriana Durán, en la FCRF) de cada lugar en donde he estado. Acá no han querido que asista a los lugares, es una bronca de ellos.

“Si me invitan voy no tengo ningún problema de darle la cara a nadie, de cambiar opiniones con cualquier persona, comunicador, experto de fútbol, con cualquiera puedo sentarme para plantear ideas, así es el fútbol, si alguien me escribe le digo que hable con la encargada de prensa y ella arma las entrevistas”, comentó.