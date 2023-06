Esto dice Vladimir Quesada tras ser ratificado como entrenador de Saprissa

El entrenador que hizo bicampeón al Deportivo Saprissa en este Clausura 2023, Vladimir Quesada, fue ratificado este martes en la dirección técnica del cuadro morado, algo que muchos esperaban.

Quesada llegó a medio torneo como técnico interino, a sustituir el buen trabajo que venía realizando Jeaustin Campos (quien salió por acusaciones de racismo) y el equipo continuó por el buen camino. Incluso, solo perdió dos partidos, ambos en las finales ante Alajuelense.

Vladimir Quesada y su cuerpo técnico seguirán al frente al equipo seis meses más. (DS )

“Siempre me he considerado un bendecido por Dios en toda mi vida, si hago un recuento de mi vida, de las cosas buenas y las cosas aparentemente no tan buenas que me han sucedido, las considero una bendición de Dios y una de ellas es haber llegado a Saprissa desde que era un niño”, expresó.

Con Vladimir, también se queda el resto del cuerpo técnico, conformado por José Sánchez, Ricardo Arguedas, Róger Mora y Daniel Torres. El nombramiento es para el segundo semestre del año.