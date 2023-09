Esto dijo Alexandre Guimaraes sobre los candidatos a técnico de la Sele

El entrenador nacional, Alexandre Guimaraes, dijo en Escenario Deportivo, este martes, que ninguno de los candidatos que suenan como entrenadores para la Sele tiene los atestados como técnico que él posee.

Guima está dispuesto a tomar la Sele. (JOHN DURAN)

Guimaraes expresó que estaría dispuesto a facilitar las negociaciones, pero que no ha habido una continuidad al contacto inicial, promovido por su propio representante.

Entre los candidatos que suenan, todos extranjeros, están el colombiano Juan Carlos Osorio, el mexicano Ignacio Ambriz, los argentinos Antonio Mohamed, Guillermo Barros Schelotto y Gabriel Milito, así como el brasileño Luis Antonio “Mano” Menezes. Además, se ha mencionado el nombre de Jorge Luis Pinto para un regreso a la Tricolor.

El técnico nacional guió a la selección a los mundiales del 2002 y del 2006 y como jugador participó en el primer mundial de la Tricolor en Italia 90.

- El nombre de Guima siempre está en la mesa y se viene un nombramiento y no vemos su nombre por ningún lado.

- Lo que sí hay es un posicionamiento sobre el perfil que quieren, dentro de un primer grupo y al haberse dado la espera y no nombrar a nadie en octubre, yo me imagino que es dando tiempo a que estas conversaciones o negociaciones o lo que fuera, salgan adelante o no. Creo que que hay un segundo grupo, en caso de no cuaje nada, pero bueno, yo seguiré haciendo mi vida normalmente y ya está.

- ¿Lo llamaron?

La Tricolor requiere un entrenador que conozca el medio.

- Mi representante cuando supo que estaba como haciendo falta mostrar el interés, de mandar el curriculum, el representante procedió con el tema y listo.

- ¿No pasó de eso?

- No, mi representante tocó el tema y le dijeron que lo habían recibido y que tenían un primer grupo que estaba en conversaciones, pero que agradecían el hecho de mostrar el interés y que cualquier cosa se ponían en contacto con él, como debe ser.

- ¿Le extraña?

- No, después de la vez anterior que, igualmente, presentamos, mi representante tuvo conversaciones con el presidente de aquel momento, quien fue claro y expuso que había otros colegas detrás del puesto. Tuvimos una reunión con la comisión técnica, por Zoom. ¿Qué ha pasado diferente?, un trabajo de quince meses en Colombia bien recibido y avalado por el fútbol colombiano. Es lo único que cambió.

-Pero usted fue campeón, fue exitoso en ese lapso.

- Suena feo, no tengo porque estar poniéndome los galones, pero no veo ningún currículum de esos que hay, que tenga los logros que yo he tenido como entrenador. Tal vez hay nombres más rimbombantes en términos de su carrera como jugador, pero en términos de lo que a veces se pide cuando hay un concurso de trabajo, entre los que he visto a través de la prensa de los que están ahí, no he visto uno como el mío. Pero no desmerezco a ninguno de los colegas que están ahí en la pole position”, expresó Guima.