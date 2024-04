Esto dijo Douglas Sequeira del árbitro del clásico

Douglas Sequeira habló sobre la tarjeta amarilla que recibió en los primero minutos del partido

El defensor de Saprissa Douglas Sequeira no se mordió la lengua y criticó el accionar del árbitro del clásico Pablo Camacho, quien en cuestión de ocho minutos, del 22 al 30, sacó cuatro tarjetas amarillas a los jugadores morados y siete en toda la mejenga para los tibaseños, así como una expulsión a Jefferson Brenes.

Douglas fue el primer amonestado y eso lo dejó con un sinsabor.

“Yo creo que la primera falta que hago es amarilla muy temprano, en un clásico que se juega con choque, con intensidad, con todos los jugadores dando todo y en la primera jugada me saca amarilla, creo que me condiciona a mí, a Mariano, a Javon, y a Paradela, porque sacó amarilla demasiado rápido y a Alajuela no. Yo no sé cómo ven eso, pero diay, creo que los compañeros lo manejamos bien, en el segundo tiempo estábamos bien”, dijo.

En cuanto a la mejenga, el joven dijo que la S supo cómo jugar ese tipo de partidos.

“Creo que como equipo hicimos un gran partido el día de hoy, creo que durante 80 minutos teníamos el partido controlado, ellos tenían la bola a veces, nosotros también, pero nosotros supimos cuándo golpear y lo hicimos de buena manera”, dijo Sequiera.

“Cuando ellos nos atacaban no estaban generando mucho y lastimosamente se nos van los últimos minutos”.

Douglas también se refirió al apoyo que le ha dado el técnico Vladimir Quesada.

“Es una gran responsabilidad el apoyo que me viene dando el profe y la confianza”, concluyó.