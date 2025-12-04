Deportes

El héroe de Alajuelense, Byron Mora, habló como un campeón al ganar la Copa Centroamericana

El joven portero Byron Mora se convirtió en la figura de Alajuelense al atajar dos penales

Por Yenci Aguilar Arroyo

El portero de Alajuelense Byron Mora fue la gran figura de Alajuelense, en el juego de vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2025, ante el Xelajú de Guatemala.

El joven portero, que asumió la titularidad ante la lesión de Washington Ortega, fue clave al detener dos penales al cuadro chapín.

Los leones son los amos y señores del torneo regional, al obtener el tercer título consecutivo del certamen que organiza Concacaf.

LEA MÁS: Mamá de Byron Mora cuenta los nervios que ha sentido al ver a su hijo como titular de Alajuelense

El equipo que dirige Óscar Ramírez vino de menos a más durante el campeonato y en las últimas instancias se volvió un equipo más fuerte.

Reacciones de jugadores de Alajuelense

Al finalizar el partido, Mora dio declaraciones a ESPN y esto dijo sobre el título:

“Me siento muy contento, no ha sido fácil el camino, fue muy largo, tuvimos que batallar bastante, pero conseguimos lo que queríamos, el tricampeonato en la Centroamericana.

El juego fue intenso, de principio a fin, debíamos estar atentos, teníamos un gran rival al frente y gracias a Dios salimos campeones", afirmó.

El arquero envió un mensaje a la afición, que llegó a tierras guatemaltecas a apoyarlos.

“Quiero agradecer por el cariño, apoyo, siempre vienen, hacen lo imposible y nos acompañan”, expresó.

