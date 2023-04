Esto dijo Giancarlo González sobre el penal que le detuvo Kevin Chamorro

El capitán de Alajuelense, Giancarlo González lamentó el resultado contra Saprissa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El defensor Giancarlo González, capitán de Alajuelense, reconoció que él y sus compañeros de equipo tienen carácter, que la personalidad en cada juego no les falta, pero el gol de Luis Paradela marcó el duelo contra Saprissa.

“Estamos dolidos por haber perdido el partido de hoy (domingo), pero sabemos que estamos pegados en la tabla, queremos el liderato, en la Liga se nos exige el liderato, debemos ser conscientes de que es una derrota dolorosa, un trago amargo.

“Lo que nos cuesta es concretar, hoy tuvimos dos o tres opciones, el gol de ellos viene luego de una opción que tuvimos, tenemos cosas que hacer mejor, nosotros somo autocríticos y estamos para escuchar al cuerpo técnico” afirmó.

El Pipo dijo no ser el peor jugador porque falló el penal, ni el mejor cuando lo anotó en el juego contra Los Ángeles, por la Liga Concacaf.

“Le daría el mismo mérito al portero de Los Ángeles, hoy no me tocó, soy consciente de que tenía que meterlo, era un momento trascendental en el partido, no soy tan malo porque lo fallé, ni tan bueno cuando lo metí contra Los Ángeles”, añadió.

El jugador le envió un mensaje a los aficionados

“Estamos en el pelotón, 30 puntos que no nos han regalado, podemos pelear el campeoanto, tenemos que clasificar, pelear por el liderato general, Saprissa se alejó hoy, pelearemos hasta el último momento”, comentó.