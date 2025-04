Esto dijo Juan Carlos Rojas sobre la disputa de Alajuelense por ir al Mundial de Clubes

Alajuelense ha peleado con todo por un campo en el Mundial de Clubes. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense ha sonado fuertemente dentro y fuera de Costa Rica debido a su lucha por un lugar en el Mundial de Clubes.

Aunque el presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, no se había pronunciado al respecto, le tocó hacerlo este viernes en el programa 120 Minutos.

“Lo primero que le diría es que están en todo su derecho de hacer valer lo que consideren, son sus posibilidades y sus derechos, así que, eso ya es una determinación interna de hasta dónde ir o no y, ¿qué pienso yo de cuál es la posibilidad o no? No tengo la menor idea, ni voy a opinar al respecto”.

Juan Carlos Rojas fue muy neutral con su respuesta. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo creo que eso es algo que no me corresponde a mí, como presidente del Saprissa, meterme en ese tema. Sí tengo mi opinión porque uno lee mucho y hasta consulta, yo tengo mi opinión sobre el tema, pero me la voy a guardar”, fueron las palabras de Rojas.

Pablo Guzmán le consultó si en algún momento conversó con Joseph Joseph sobre el tema y Juan Carlos dijo que no.

La audiencia para analizar la demanda en el caso de Alajuelense vs. León, Pachuca y la FIFA, se llevará a cabo el próximo 23 de abril.