Esto dijo Kendall Waston sobre Jeaustin Campos, después de fundirse en un abrazo con el técnico

El espigado defensor del Saprissa Kendall Waston daba este domingo declaraciones en la zona mixta del estadio Ricardo Saprissa, cuando el técnico del Herediano, Jeaustin Campos, quien venía de la conferencia de prensa, irrumpió en medio de los micrófonos y le dijo a Waston: ‘Profe’.

Allí, Kendall y Jeaustin se abrazaron, se dieron palmadas en los hombros y continuaron, cada quien en lo suyo.

El abrazo no pasó desapercibido, pues Waston podría ser uno de los testigos de Javon East en el caso de supuestos insultos racistas por parte de Campos. Sin embargo, con el abrazo, parece que la amistad no se ha roto. La acción quedó en una toma de Tigo Sports.

A Kendall le preguntaron si ese abrazo significaba que son amigos y que si le sorprendió que lo llegara a saludar.

“No me sorprende, él me debutó, nos conocemos, tenía como 17 años cuando me debutó. Son años de conocerlo, me llevó a Puerto Rico, a Pérez Zeledón”, expresó Waston.

Kendall Waston festejó el gol de Orlando Sinclair de una forma extraña.

Incluso, le preguntaron si Campos lo podría jalar al Herediano, pues tanto Robert Garbanzo, gerente deportivo del Herediano, como Jafet Soto, han piropeado al gigante de la Concacaf.

LEA MÁS: Kendall Waston: “No podemos estar con esa mediocridad de que no pasa nada... No, sí pasa algo”

“Es que usted quiere crear polémica, si usted quiere a alguien, siempre lo va a querer”, dijo.