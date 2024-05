Esto dijo Luis Marín sobre el estadio Saprissa que no le gustará a muchos morados

Para Luis Marín San Carlos irá a Tibás sin complejos a jugar ante Saprissa. (Jose Cordero)

Luis Marín, entrenador de San Carlos, fue claro y tajante en el hecho que de su grupo quien no crea que pueden remontar la serie ante el Saprissa mejor ni viaje para el domingo a Tibás.

Para Yiyo, su equipo aún está vivo y quien lo de por muerto se equivoca, porque hasta el último momento pelearán por sacar el boleto a la final.

“La serie está viva, si alguien cree que no podemos sacar esto mejor que se quede acá. Si pensáramos así ni vamos a Tibás, no gastamos gasolina del bus ni gastar en el hotel, sabemos que no será fácil, pero creemos, firmemente, que lo podemos lograr para salir adelante”, destacó,

Ir a un ambiente como el de la Cueva, donde la afición morada meterá desde el primer minuto, y que suele ser muy pesado para el rival, es una tarea muy dura, pero para Marín, eso no puede pesarles.

“El estadio no juega, las 20 mil personas en la grada no estarán en la cancha jugando contra nosotros, que la gente empuja y mete presión, es cierto, es algo que se siente, pero tenemos que tener la personalidad que eso no nos incomode.

“Tenemos que ir allá a buscar el partido, no podemos irnos a meter atrás a ser un equipo timorato, que en una contra meta una, porque ese no es el camino. Tenemos que ser un equipo eficiente que las que nos queden meterlas y atrás estar muy atentos. Trataremos de ser un equipo equilibrado, ver si podemos igualar y después remontar”, destacó.