Esto es todo lo que debe saber del tico Ian Martínez y su posible ingreso al draft de la NBA

Ian Martínez está en la lucha para dar el salto a la NBA (La Nación/Fotografías: Aggies State, Utah)

Ian Martínez cada vez está dando pasos más sólidos para cumplir su gran objetivo de ser el primer costarricense en llegar a la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo.

Lo último es que el joven, de 23 años, ingresaría al draft de esa liga, instancia en la que los equipos eligen jugadores que están en las ligas universitarias para incorporarlos, ya sea a su primer equipo o a sus franquicias de desarrollo.

Ian entraría al draft debido a que fue eligido para realizar workouts (pruebas) con dos equipos de la NBA, los Cleveland Cavaliers y el Utah Jazz. Todo jugador con ese chance ya queda elegible para entrar al evento que se realizará el 25 de junio.

Royrán Arias, experto en baloncesto nacional e internacional y dueño del sitio CR Basket, nos explicó con detalle qué sucede con Martínez y cuáles son sus próximos pasos.

“Hay que poner en contexto la situación, ya Ian terminó su pasó por NCAA (baloncesto universitario estadounidense), ya no puede jugar más allí, ya terminó el tiempo en el cual le permiten desarrollarse en esa liga, entonces ahora tiene que salir de allí a buscar otras oportunidades.

“Ahora lo principal es la firma con Slam Sports, una agencia de jugadores que tiene buena influencia y ha trabajado con jugadores que ha colocado en NBA, en Europa y en la G League (liga de desarrollo manejada por la NBA), y hasta el momento le han conseguido los workouts con Cleveland y con Utah”, explicó.

La semanada pasada estuvo con Cleveland, mientras que con el Jazz, el propio jugador mostró fotos este martes, cuando estuvo con ellos en las pruebas. El quinteto de Salt Lake, Utah, le es más cercano pues en esa ciudad jugó para dos universidades.

Ian Martínez tuvo una prueba con el Utah Jazz este martes. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Ian terminó su pasó por la NCAA jugando para Utah State, en el que se mostró como uno de sus jugadores más destacados, con el cual incluso disputó el torneo March Madness, las series finales de ese prestigioso certamen.

“El trabajo de Ian ahora es mostrarse, realizar las prácticas, mostrase ante los entrenadores, scouts de cada equipo, y lo que concierne es ver el interés de los equipos para desarrollar al jugador y cómo trabajar sus puntos fuertes y mejorar los otros, para crear un jugador que sea utilizable para los intereses de cada equipo”, destacó.

Arias explicó que las características de Martínez son las que hoy en día son más fáciles trabajar, tener un jugador defensivo que se pueda adaptar a la ofensiva.

“Hoy, básicamente, lo principal que buscan es eso y desarrollarle las otras habilidades, por lo que por ahí creo que puede ser un diamante en bruto e irle trabajando en esa línea. Lo que se espera ahora es que tenga al menos un par de workouts más”, añadió.

¿Qué pasa en el draf?

Otra pregunta importante es qué pasa en el draft, qué jugadores están ahí y qué sucede si no fuera elegido por ningún equipo en esta ocasión.

“Ya Ian, a partir de esto, es elegible al draft, probablemente falte la firma de algunos documentos, pero ya es un jugador elegible. Este año de manera anticipada se inscribieron 106 jugadores y 50 renunciaron a esa postulación, por lo que por ahí es por donde se espera que lleguen muchos más jugadores.

“La idea de Ian y de la familia no es decir que tienen un campo asegurado en el draft y que saldrá elegido, sino que está buscando la posibilidad de tener esa oportunidad, por ahí es donde va la cosa, no asegurando nada, sino trabajar por esa posibilidad. Lo importante es estar allí y que ya haya sido visto por algunos equipos”, explicó.

Royrán Arias (derecha) es un experto conocedor del baloncesto que ha compartido con periodistas del ramo muy afamados como Álvaro Martín.

Royrán comentó que si llega y el 25 de junio no resultara elegido, eso no significa que la puerta de la NBA le haya quedado cerrada.

“Las oportunidades se seguirían dando y puede ser un jugador lo que llaman ‘undrafted’, y busque oportunidades como muchos otros que han entrado por esa vía. Sigue siendo una posiblidad grande que jugadores que no hayan sido seleccionados en el draft, sean vistos por otras organizaciones.

“Un ejemplo, si Ian no fuera elegido, pero ya hizo los workouts con Cleveland, Utah o con cualquier otro que hiciera los entrenamientos, pueden llamarlo y hacerlo formar parte de la G League, el sueño no termina con la selección o no del draft”, añadió.

Las expectativas con Martínez son altas de parte de los aficionados ticos que le siguen; sin embargo, es importante que se entienda el proceso y cómo va ese camino tan esperado que ciertamente no es fácil.