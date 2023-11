Esto fue lo que dijo Leonel Moreira del balonazo que le pegó a Fernan Faerrón

Leonel Moreira fue figura en la tanda de penales. (JOHN DURAN)

Leonel Moreira figuró en la tanda de penales que definieron el pase de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana por el balonazo que le tiró a Fernán Faerron tras una provocación del rojiamarillo.

Tras el juego, el portero rojinegro se refirió a esa acción y una vez más aplicó la típica frase “lo que pasa en la cancha, queda ahí”.

“No pasó nada, cosas que pasan en cancha cancha, ya él sabrá lo que dijo, pero la verdad no me interesa, sinceramente lo que me importa es que ganamos y estamos en la final de la Copa Centroamericana”, respondió.

La jugada que dio de qué hablar sucedió luego que Faerrón lanzó su penal, el florense le gritó al portero y este reaccionó con tirarle un balonazo a la espalda, el árbitro les mostró la amarilla en medio de los insultos que se tiraban.

Mucho qué aprender

En cuanto a la clasificación a la final, Osito habló que los motiva para enfrentar el clásico ante Saprissa, se tomó varios minutos para explicar cómo a punta de errores del pasado están mejorando su presente.

“Eso se llama aprendizaje de guerras pasadas, el que no aprende de situaciones pasadas se seguirá equivocando, más bien nosotros seguimos trabajando nuestras debilidades que en el pasado nos costaban, pero gracias a Dios seguimos creciendo ante la adversidad, dejamos de lado las cosas negativas que estaban pasando, nos enfocamos en seguir luchando en buscar el marcador y salimos con el resultado”, recalcó.

Moreira espera que esas enseñanzas las apliquen el próximo sábado ante los morados en el estadio Ricardo Saprissa a las 8 p.m.