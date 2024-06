Esto hace Real Madrid en Costa Rica para evitar desgracias como la de condominio en Escazú

El Real Madrid, a través de su fundación en Costa Rica, combate la criminalidad en el país con un programa dirigido a los niños de Guararí de Heredia, una de las zonas más marginales de la Meseta Central, que permite a los muchachos pensar en cosas útiles y se los saca de las garras a la criminalidad.

El asesinato ocurrido este lunes en Guachipelín de Escazú, donde un hombre mató a su vecino de 14 disparos, por un problema entre ellos, es el fiel reflejo de la creciente ola violencia en el país.

Los jóvenes escogidos tienen buenas herramientas para seguir en los estudios y no en el mal camino.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el 2024 se han registrado 347 homicidios a este martes, para un promedio de 2,4 crímenes por día.

El programa consiste en otorgar un premio a cinco jóvenes entre 12 y 14 años, que pertenecen a la Escuela Socio Deportiva Fundación Real Madrid, de un viaje con todo pago a un campamento a Madrid, España, donde pueden ir a ver un partido del equipo blanco, visitar museos y hacer turismo por la capital española por una semana.

Con ese incentivo, los jóvenes en esas edades, tienen la suficiente motivación para estudiar duro, entrenar con disciplina y adoptar valores y principios positivos dentro su ámbito de acción. El impacto es muy beneficioso para el estudiante, para la familia y para la comunidad.

Tamara Ramos podría cumplir el sueño que tenía su mamá, Cristel, se ser azafata. También quiere ser doctora.

La iniciativa data desde el 2016 y en esta oportunidad fueron escogidos Tamara Ramos, Kendall Gutiérrez, Santiago Umaña, Axel Briceño y Aarón Santa María. Los jóvenes fueron presentados a la prensa este martes.

Carolina Alvarado, mamá de Aarón, explica por qué el programa es una semillita que ayuda a mitigar la crisis de violencia que vive el país.

“Desafortunadamente todos los días tenemos noticias tristes y creo que estos esfuerzos que hacen estas fundaciones nos den una ayuda para los chicos, para que ellos vean que sí se puede hacer las cosas bien, que no necesitamos tanta violencia, que no necesitamos vicios, drogas o meternos en cosas malas para salir adelante”, expresó.

Tamara Ramos, joven de Guaraí de Heredia escogida para ir al campamento del Real Madrid

Con esa mentalidad, los jóvenes son dedicados en el estudio, en los entrenamientos y muestran un buen comportamiento, factores que refuerzan el concepto de la disciplina y el esfuerzo.

Borja Santamaría, director general de Ruta 27, uno de los promotores de la iniciativa, reforzó aún más esa idea de que el programa es una semillita contra la ola de violencia.

“Ese es el objetivo, dar oportunidad de no caer en donde se supone que por haber nacido allí, tiene grandes posibilidades de acabar, en el mundo del crimen, de las drogas y sus familias lo viven, hay hermanos que han caído en eso. Es un mensaje de esperanza, de que por difícil que sean las circunstancias, la vida te da oportunidades, pero hay que esforzarse”, comentó.

El Real Madrid es el campeón de Europa y de España.

Por ejemplo, Tamara cree que ella fue escogida por su esfuerzo en cancha y por su buen rendimiento académico.

Ella, con 12 años, en vez de andar pensando en cosas banales o sumida en la vagancia, ya está considerando si se hace doctora o azafata.

LEA MÁS: Paulo Wanchope da a conocer su once ideal de todos los tiempos para Costa Rica

“Si se hace azafata cumpliría el sueño de la mamá”, expresó doña Kristel, la madre.

Aarón Santa María con su madre Carolina Alvarado.

La felicidad de los muchachos es palpable, por ejemplo, Aarón Santa María expresó estar nervioso pero feliz, pues no todos tienen esa oportunidad.

El joven quiere conocer a Vinicius Junior para saludarlo y pedirle una foto.

Kendall Gutiérrez, joven de Guararí que irá al campamento del Real Madrid

“Cuando anunciaron que era el ganador estaba muy nervioso, estaba a la par de unos compañeros de la fundación y me felicitaron, me dijeron ‘buena, Aarón’. Mamá estaba cuando me llamaron y lloró”, dijo.

Kendall Gutiérrez, otro afortunado que irá a España, también se puso nervioso. Su felicidad la quiso compartir con su mamá, pero ese día no pudo acompañarlo porque tenía que trabajar. Se lo pudo contar después.

El día que les informaron que eran los ganadores fue pura felicidad. (Imacorpo)

“Ella se dio cuenta hasta en la noche, cuando llegó a la casa. Estoy nervioso, soy tímido, pero estoy alegre, esta oportunidad no la tiene cualquier persona”.

Con cada joven que se beneficia de este programa, se siembra una promesa de cambio y progreso en Costa Rica. El compromiso del Real Madrid y el apoyo de la comunidad son los pilares sobre los cuales se construye este camino hacia un futuro más brillante para todos y menos violento. Que gran ejemplo.