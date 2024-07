Esto harán con deportista condenado por violación para que pueda participar en Olimpiadas París 2024

Steven van de Velde, miembro del equipo de vóley playa neerlandés para los Juegos 2024 y condenado en 2016 por la violación de una menor de edad, estará aislado durante la cita olímpica con respecto a la delegación del país centroeuropeo, señaló la federación neerlandesa este domingo.

Steven van de Velde fue condenado a 4 años de cárcel por violación en el 2016. Foto: Tomada de BBC

Con el objetivo de “instaurar la calma”, la federación neerlandesa decidió que no estará en contacto con el resto de la delegación, por lo que no se hospedará en la Villa Olímpica y además no hablará con los periodistas, según la agencia de prensa neerlandesa ANP.

Van de Velde, de 29 años, fue condenado a cuatro años de prisión después de haber reconocido la violación de una niña de 12 años, según el diario británico The Telegraph.

El deportista cumplió una parte de su pena en Gran Bretaña y luego fue trasladado a Países Bajos, donde terminó siendo liberado antes de regresar al vóley playa en 2017.

“Conocemos la historia de Steven”, declaró a finales de junio con motivo de su convocatoria Michel Everaert, secretario general de la Federación Neerlandesa de Voleibol (Nevobo), en un comunicado. “Fue reconocido culpable en la época según el derecho inglés y cumplió su pena”, añadió.

Según la federación neerlandesa, el jugador habría admitido que cometió “el mayor error” de su vida. “No puedo ir hacia atrás, debo soportar las consecuencias”, añadió.

Expertos consultados por Nevobo y por el Comité Olímpico Neerlandés estimaron que no había “ninguna posibilidad” de que Van de Velde reincidiera, subrayó.

El antiguo nadador y jefe de la delegación neerlandesa en París-2024, Pieter Van den Hoogenband, señaló estar “sorprendido” por la “agitación” alrededor del deportista.

“Es activo en el deporte internacional, en el mundo del vóley playa, desde hace tiempo. Participó en Copas del Mundo, pero en los Juegos es diferente, las cosas se amplifican”, declaró Van den Hoogenband.