Esto le ha dado Nicaragua a José Giacone, además del título de campeón con el Diriangén

José Giacone jaló a Nicaragua hace poco más de seis meses para asumir las riendas del Caciqué Diriangén y de paso tener un cambio de aires tras más de 10 años dirigiendo en Costa Rica. Y la apuesta le salió bien, ya que este viernes se coronó campeón y, además, dice que ha aprendido montones en esa nueva experiencia.

José Giacone ganó su tercer título de campeón como técnico. (Diriangén)

Giacone ganó el título y evitó un tricampeonato de los estelianos, además, afianzó al club como el de más copas ganadas en Nicaragua con 31 y dejó al Tren del Norte en 20.

Cacique Diriangén se coronó campeón de Nicaragua el viernes. (Diriangén)

Para el técnico, fue un título sufrido, pero que le deja un buen sabor de boca. En Costa Rica, el argentino fue campeón con el Municipal Pérez Zeledón y con el Club Sport Herediano.

Diego Giacone siempre está con su hermano como asistente. (Diriangén)

El desenlace del duelo fue muy emotivo pues los albinegros ganaron en el global 2 a 1, con un gol en el minuto 95 del tiempo extra.

El título en Nicaragua adquirió alguna relevancia porque llegó a la final el Real Estelí, que fue el cuadro que eliminó al Deportivo Saprissa de la Copa Centroamericana.

La Teja contactó a Giacone en Nicaragua.

Así celebró José Giacone la conquista del título. (Cacique Diiángén )

- ¿A qué le sabe su tercer título?

Fue un título que sabe muy bien por el hecho que fue un semestre duro, la adaptación. Si bien es cierto es cerca de Costa Rica, son otras culturas, otro grado de profesionalismo, un poco menos acá, algunas situaciones que debimos cambiar y que costaron, algunas salidas, algunas incorporaciones, partidos muy seguidos y con poco tiempo para prepararlos.

Con la Copa Centroamericana, viajes y luego nos fuimos acomodando y mejorando, pero fuimos muy criticados por la prensa local y se terminó con el título. Sabe bien por las circunstancias adversas y fue un aprendizaje grande para nosotros.

José Giacone celebra con Diriangén

- ¿Es especial para usted?

En líneas generales la sensación es la misma, son diez minutos de gran felicidad, luego de tranquilidad de saber que se logró el objetivo, que se responde a las personas que confiaron en uno, que son los directivos y el presidente, que nos apoyaron en el semestre y que han brindado las condiciones para desarrollar el proyecto.

- El Estelí es un proyecto grande, con toda la estructura de fútbol (femenino, ligas menores), pero otras disciplinas también, ¿el Diriangén va por esa línea?

Lo primero es que el Estelí es el rival clásico y un equipo muy serio, con un gran proyecto, con un desarrollo desde primera división hasta las ligas menores y lo hacen bien.

Lo hicieron bien en la Centroamericana, dejando fuera a Saprissa, a Olimpia, a Xelajú, al Independiente, y eso realza más nuestro triunfo. El mérito de haber superado a un equipo tan serio, que tiene dos jugadores por puesto y es base de la selección nacional, realza el trabajo de nosotros, de futbolistas que se jugaron la vida, pero Diriangén también está con fútbol masculino, femenino y las divisiones menores.

El Diriangén, de la mano de José Giacone, alzó su título 31. (Diriangén )

- Luego de lo que hizo el Estelí en el torneo regional, ¿mira la Copa Centroamericana con otros ojos, quiere llegar lejos como ellos?

Claro que sí, es de los objetivos del equipo, trascender en la Copa Centroamericana, como todo rival clásico, se ve que el Estelí lo ha hecho bien y Diriangén no quiere ser menos y vamos a apostar por pelear en esa copa que para nosotros es muy importante.

- ¿Encontró ese cambio de aires que llegó buscando a Nicaragua?

Sí, quería salir, estaba como muy enfrascado en el fútbol tico, aunque en mi carrera solo me fue mal en Alajuela. Con Sporting siempre nos fuimos superando y dejá la vara muy alta, salí de Sporting y eso me dio la posibilidad de salir y lograr el campeonato con un tradicional de Nicaragua, que venía detrás del Estelí, había perdido la final pasada y esta vez la ganamos. Sí, Nicaragua me dio otra perspectiva, otro aprendizaje, también otra cultura de fútbol que se está desarrollando muy rápido y que compite.

- ¿Se va a quedar en Diriangén, aquí su nombre suena en Cartago?

En realidad nadie de Cartago me ha hablado, no tengo una propuesta oficial, tengo un contrato que tiene una cláusula de rescisión, pero no hemos hablado con Cartaginés. Sí he tenido conversaciones amenas con Leonardo Vargas, el hijo, pero no hay nada de propuesta firme o formal. Soy un técnico de respetar los contratos.