Esto le pide Kendall Waston a los árbitros nacionales

Kendall Waston, defensor del Deportivo Saprissa, hizo un pedido a los árbitros nacionales en la conferencia de prensa previa al duelo de este martes ante el Cobán Imperial de Guatemala.

El defensa dijo que los réferis nacionales actúan de una forma en el fútbol internacional y de otra en el campeonato local.

Kendall Waston pide a los árbitros que le den más fluidez a los partidos. (Jose Cordero)

LEA MÁS: Por esta razón Ariel Rodriguez está feliz de la vida con Saprissa

“Siempre he pensado eso, se da más libertad en el sentido que el fútbol fluya más, no es que sean más permisivos, pero hay cosas que no se pitan y uno ve que el fútbol fluye, incluso los árbitros nacionales cuando pitan internacionalmente pitan así, ojalá en el fútbol de acá se puedan aplicar esos mismos reglamentos para que sea más fluido”, opinó.