Esto les pide Luis Marín a los sancarleños tras perder agónicamente ante Cartaginés

Luis Marín mantiene el voto de confianza a sus jugadores pese a la derrota ante Cartaginés. (Jose Cordero)

Sin duda que perder ante Cartaginés en el último suspiro causó el enojo de los aficionados de la Asociación Deportiva San Carlos. Es por eso que el técnico Luis Marín les hizo una petición en la conferencia de prensa, tras caer por 4-3.

“Yo no me enojo con los muchachos, me enojo por las situaciones de juego, porque, por ejemplo, con el cuarto gol uno dice ‘¿por qué pasó si los muchachos se han esforzado?’.

“Seguimos confiando en los jugadores, en todo el trabajo que estamos haciendo. Cuando uno trabaja, las cosas salen, hay que tener un poquito de paciencia y tranquilidad, de saber que lo que estamos haciendo está bien y que estos malos momentos no son para siempre”, detalló.

El próximo duelo de los Toros del Norte será este sábado ante Alajuelense; es por eso que Marín se enfocará en un aspecto para mejorar el rendimiento del equipo.

“Tenemos que ser fuertes mentalmente, seguir creyendo en nosotros, vamos a jugar contra Alajuelense; prácticamente, no habrá tiempo de recuperación, solo para levantar a los muchachos de manera anímica, es lo más importante en este momento, pero ellos también deben darse cuenta de que pese al resultado ante Cartaginés lo hicimos bien y hay que seguir por este camino”, finalizó.