Esto opina el Comité Ejecutivo de la carta con la que la Comisión de Arbitraje respondió a Saprissa

El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol tomó cartas en el asunto sobre la respuesta que la Comisión de Arbitraje le dio al Deportivo Saprissa, club que se quejó por el contenido de un chat privado de árbitros que se hizo público.

Los saprissistas dicen que son aludidos y se sintieron perjudicados, además, se quejaron de que Pedro Navarro, uno de los que sale opinando en el chat, fuera nombrado, posterior a la denuncia que hicieron, en el partido ante Herediano, en el que perdieron el invicto y fueron vapuleados 4 a 1.

Van a investigar a fondo la carta de respuesta que dio Randall Poveda. (La Nacion)

En la respuesta de la Comisión de Arbitraje, firmada por Rándall Poveda, los silbateros explican que no hay razones de peso para sancionar a ninguno de los involucrados. “Las palabras que se mencionan no muestran ningún plan ni estrategia para perjudicar a ningún equipo ni a ningún jugador. Los árbitros exclaman que no deben soportar más malacrianzas ni faltas de respeto y que si deben expulsar, expulsen.

“En el chat no se menciona nada que vaya en contra de las reglas de juego y más bien recalcan que no deben ir predispuestos a los juegos”, destacan.

“La Comisión afirma que al realizarse la conversación en un ámbito privado, su competencia se ve limitada por el derecho fundamental de la privacidad de las comunicaciones, según se establece en la Constitución Política de Costa Rica”, se puede leer en el contenido, entre otras cosas.

Juan Carlos Rojas es parte del Comité Ejecutivo.

En la sesión ordinaria de este miércoles del Comité Ejecutivo, del cual forma parte Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa y parte aludida, se analizó el asunto e incluso se tomó el siguiente acuerdo: “El Comité Ejecutivo también mostró su preocupación por una reciente carta dirigida por la Comisión de Arbitraje al Deportivo Saprissa, a propósito de la filtración de un chat de árbitros. El Comité considera que tal carta no refleja la verdadera preocupación que existe sobre el tema arbitral y será parte de la labor de análisis de la Comisión Interventora”.

Esa comisión interventora fue nombrada este mismo miércoles por el ejecutivo y está conformada por Sergio Hidalgo, Víctor Alfaro, Alexander Chacón, y el Secretario General, Gustavo Araya.

“Su trabajo será revisar a fondo las políticas y el funcionamiento de la Comisión de Arbitraje y en general todo lo que corresponde al referato nacional de manera integral. Su propósito es fijar una ruta a seguir para el mejoramiento de esta importante actividad del fútbol. Esta Comisión analizará, entre otras, las políticas de escogencia de los árbitros, evaluaciones de rendimiento, evaluaciones del trabajo de campo, informe de los visores arbitrales y de la comisión técnica. Igualmente se dará a la tarea de estudiar los datos y estadísticas que existen desde octubre de 2021 con respecto a los informes de cada arbitraje y las incidencias en cada partido”, dice un comunicado enviado por la Fedefútbol.