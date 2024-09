Esto opinan jugadores y entrenadores sobre la primera intervención del VAR en Costa Rica

Los jugadores Daniel Colindres de Liberia y Allen Guevara del Cartaginés, hablaron sobre la implementación del VAR en Costa Rica.

Ellos fueron protagonistas directos del primer juego en el campeonato nacional donde se utilizó la tecnología, que intervino en dos ocasiones, en ambas para jugadas de penal.

Los protagonistas hablaron bien, en general, del VAR. (ML )

En la primera, al minuto 34, el árbitro Juan Gabriel Calderón no señaló penal pero luego de ver el VAR, cambió de opinión. El penal lo convirtió en gol Marvin Angulo.

Luego, al minuto 92, se sancionó una falta de penal revisada mediante VAR de forma silenciosa que ratificó el señalamiento. Esa jugada también terminó en gol de Joaquín Huertas.

El Cusuco, pese a que le tocó estar en el equipo que fue castigado, ve con buenos ojos la implementación de la herramienta.

“Es una ayuda, ya se vieron menos reclamos, el árbitro maneja bien la situación, tiene experiencia (en torneos internacionales). Es algo que viene a mejorar”, dijo Guevara.

“Vimos que no pitó un penal, no sé si fue, lo revisan y cambió la situación, en otra historia no lo hubieran pitado, repito, viene para mejorar”, añadió.

Por su parte, Colindres dijo que el cuerpo técnico les indicó que le dieran soporte al cuerpo arbitral. “Los árbitros vienen siendo criticados en este torneo y en torneos anteriores y esperemos que conforme pasen los partidos y el torneo se implemente de buena manera y que tengan ese soporte y dejen de ser el foco de la crítica”, manifestó.

Mientras que el entrenador del Cartaginés, Greivin Mora, recomendó que se reponga el tiempo que se pierde.

Expresó que en el segundo tiempo hubo diez variantes, se aplicó el VAR y solo se repusieron cinco minutos, mientras que en el primer tiempo, se repusieron siete minutos. “Tenemos que ser dinámicos para competir a nivel internacional, pero es una herramienta importante, para estar a la vanguardia”, comentó.