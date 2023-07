Esto piensa la prensa deportiva sobre la salida de Luis Fernando Suárez

Los periodistas deportivos de Costa Rica opinaron este jueves sobre la salida de Luis Fernando Suárez y la mayoría considera que ya era hora de que se fuera.

La prensa externó un criterio favorable acerca de la salida de Suárez.

Josúe Quesada, de Tigo Sports, expresó que el despido no debe sorprender a nadie, que no es una noticia bomba o algo que a él lo impacte porque se tenía que dar.

La mayoría de la prensa está feliz con la salida de Luis Fernando Suárez. (Jose Cordero)

“No es algo por lo que tengamos que decir que fue una hombrada o qué bárbaros, qué buenos que son. Se tardaron mucho, ya era hora”, comentó Quesada.

“Me hubiera parecido una pendejada y una bajeza dejar la decisión para el otro comité, es como hacer una fiesta, dejar un desmadre y no arreglar nada. Fue lo más caballeroso que pudieron hacer”, dijo.

LEA MÁS: Las razones por las que unos dirigentes querían que siguiera Luis Fernando Suárez en la Selección

Carlos Serrano, de Repretel, dijo que había motivos para que se fuera. “El último ranking refleja la realidad de la Selección y nuestro fútbol es resultadista y debe ser así en el mundo, y más en selecciones, con tan poco tiempo que tienen. La Tricolor fracasó de forma contundente, desde que no pasó al Final Four se cayó esa escalera”, comentó.

Otra opinión es la de Federico Calderón, de Tigo Sport, quien dijo que está feliz de la vida por el paso que se dio. “Lo que me sorprende es que la votación fuera tan reñida, la decisión se debió tomar hace tiempo. No logran lavarse la cara (el Comité Director), pero sí salen con la cara un poquito en alto”.

Adrián Méndez, de Teletica Radio, dijo que se tomó la mejor decisión.”La decisión de Juan Carlos Rojas y Víctor Hugo Alfaro fue la correcta. Ahora tendrán que solucionar otras cosas como el nuevo técnico, pero ya será el otro Comité Ejecutivo y seguro el grupo de Osael trabaja en eso desde hace tiempo”, opinó.

Juan Diego Villarreal, de La Nación, cree que no era el momento para que Suárez saliera.

”No es culpable de todo lo que pasa en el fútbol nacional, las circunstancias hacen que no tenga toda la culpa. En los últimos años no han habido goleadores, ni grandes volantes y los jóvenes que llamó nunca levantaron la mano. Creo que no es la mejor decisión”, consideró.