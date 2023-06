Esto piensa Tavo López del desmadre de las selecciones

El reconocido periodista deportivo Gustavo López, de Tigo Sports, dio su criterio acerca de los malos resultados que se están cosechando en el fútbol internacional, a todo nivel.

López no se anduvo por las ramas y fue crítico, aunque el comentario fue muy breve.

Gustavo López dice que aunque se gane este viernes, el cuerpo técnico se debe ir. (Cortesía Gustavo López)

“Si Costa Rica gana los próximos encuentros, que no se nos olvide este pobre rendimiento. El cuerpo técnico y el Comité Ejecutivo fracasaron, ambos deben darse la mano e irse juntos”, publicó Tavo.

“Entre más tiempo dure Suárez y su banda, más caro va a salir. Que el actual Comité Ejecutivo tome la decisión. No tiene por qué dejar esa decisión a quienes vengan”, añadió.

Luego enumeró algunos de los fracasos recientes. “Costa Rica pierde en Toulon, en Sub23 , con la mayor, la femenina. Y no es una racha, es producto del mal trabajo de los últimos años”, expresó.

Alex Palma fue uno de quienes respondió: “No es tema de ganar o no ganar, es asunto de proceso, planificación, sistema de juego, eso no existe. El ganar puede ser por un error del rival, un penal o jugada fortuita, el mayor problema de la selección es que no tiene sistema de juego, no hay entrenador”.