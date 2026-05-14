Estos serán los árbitros que pondrán orden en la final de vuelta entre Herediano y Saprissa

Este jueves se dio a conocer el equipo arbitral encargado de dirigir la final de vuelta entre Herediano y Saprissa, encuentro programado para el próximo sábado a las 8 p.m.

Luego de la victoria morada de 2-1 en el primer compromiso, la expectativa crece de cara al duelo definitivo, donde también existe atención sobre las decisiones arbitrales.

David Gómez será el árbitro central

UNAFUT confirmó que David Gómez será el árbitro principal del encuentro. Danny Sojo y William Chow estarán como asistentes, mientras que Pablo Camacho y Luis Granados trabajarán como cuarto y quinto árbitro. En el VAR estarán Jesús Montero y Bryan Cruz.

El partido de vuelta entre Herediano y Saprissa ya tiene árbitro designado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si Saprissa logra mantener la ventaja en el marcador global, asegurará su clasificación a la Gran Final del campeonato. Por su parte, si Herediano consigue remontar la serie y quedarse con el global, se proclamará campeón del Torneo Clausura 2026.