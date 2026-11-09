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Estos serían los primeros refuerzos del Herediano de cara al próximo torneo

Kevin Jiménez adelantó quiénes serían los primeros fichajes del Herediano

Por Eduardo Rodríguez

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El Club Sport Herediano ya habría empezado a mover sus fichas de cara al próximo semestre, luego del enorme fracaso en este Apertura 2026.

El periodista Kevin Jiménez adelantó, en el programa Seguimos en YouTube, los primeros movimientos que tendría el combinado rojiamarillo.

Herediano recibe a Inter San Carlos en el cierre de la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
Herediano ya tendría sus primeros jugadores de cara al otro semestre. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“El primer fichaje del Club Sport Herediano es extremo derecho, es extranjero, es cubano y es Daniel Díaz, quien está en el Managua, convocado a la selección de Cuba”, mencionó el periodista acerca del delantero, quien suma 12 goles en el fútbol de Nicaragua, según dijeron en el programa.

El otro de los movimientos aún no está confirmado por completo, pero, según el periodista, se trataría del nicaragüense Byron Bonilla.

“El otro extranjero que está a punto de fichar con el Herediano es Byron Bonilla, pero hay un detalle importante, un fichaje clave es que vendría como costarricense, ya que está haciendo los trámites para jugar como tico”, indicó Kevin.

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Acerca del entrenador

El comunicador también adelantó quién sería el técnico que está sonando con más fuerza para dirigir al Team de cara al siguiente semestre.

“El tema del técnico se está manejando con algunos nombres, pero el candidato más fuerte para dirigir al Herediano es Jafet Soto; ahorita es el candidato número uno, obviamente no es una decisión tomada”, apuntó Jiménez sobre el futuro del banquillo rojiamarillo.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis