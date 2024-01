Estos son los argumentos de Jafet Soto y Robert Garbanzo para decir que no vapearon en el estadio

Jafet Soto y Robert Garbanzo protagonizan un video donde aparentemente están vapeando durante juego de Herediano vs San Carlos. (Cortesía )

Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, y Robert Garbanzo, gerente deportivo rojiamarillo, están envueltos en una polémica porque fueron grabados, aparentemente, vapeando dentro del estadio de Santa Bárbara luego del partido que perdió el Team 1-0 contra San Carlos.

La noche de este sábado trascendió en redes sociales un video en el que se ve que tanto Soto como Garbanzo están utilizando un aparato cada uno con el que inhalan y posteriormente exhalan humo.

En el clip se ve como ambos están en un sector del estadio mientras Jafet reclama airadamente algunos acontecimientos del partido.

En ese momento Garbanzo, quien está de frente a una cámara que lo está grabando, se lleva a la boca el dispositivo y suelta un montón de humo, poco después le sigue Soto, pero con un dispositivo diferente. Jafet se da vuelta y solo se ve el humo saliendo mientras camina de un lado a otro.

Segundos después, Jafet vuelve a inhalar y a exhalar, esta vez de costado, otro poco de humo.

Robert Garbanzo y jafet Soto protagonizan un video donde supuestamente están vapeando en el estadio (Captura)

En caso de que lo que estén usando sean vapeadores, ambos estarían infringiendo la Ley N° 10066 ‘Regulación de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina (SSSN) y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares’, que explica que no se pueden usar este tipo de dispositivos en recintos deportivos con y sin nicotina.

“Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos y actividades recreativas de cualquier tipo. Se incluyen todas las áreas involucradas en las actividades de concentraciones masivas de personas, ferias, turnos y similares, y parques en general”, dice la Ley 10066.

LEA MÁS: Jafet Soto le tiró un filazo a su entrenador, quien ni siquiera ha estado en el banquillo

Ante esta situación, en La Teja consultamos al club sobre la posición de ambos y el departamento de prensa negó, a nombre de Jafet Soto, que él estuviera usando un vapeador.

“De parte de lo de Jafet, él anda una bomba por temas de asma y cardiopatía, siempre lo utiliza después de los partidos. Y eso tira humo. No vapea él”, explicó Sebastián Cárdenas, jefe de prensa del Herediano.

Incluso nos compartió vía WhatsApp una imagen del tipo de bomba que asegura usó Jafet en ese momento. Dicho sea de paso, ese tipo de medicamentos no tiran tanto humo.

Bomba que usa Jafet Soto para sus problemas de asma, según Herediano, esto es lo que sale en el video (Prensa CSH)

Mientras que Garbanzo nos respondió las consultas que le enviamos por WhatsApp y en ellas asegura que él no vapea y que el video hasta podría ser editado.

“Ahí vi el video, yo menos (vapea), es un video extraño, pero si lo hiciera (vapear), cosa que no hago, lo haría en otro lado, no ahí, jamás”, respondió Garbanzo.

Cuando le cuestionamos que en las imágenes es evidente que expulsa humo de su boca, respondió: “No lo sé, como le digo, el video puede ser editado, tengo la mañana de tocarme la boca con mis dedos”.

La versión de Garbanzo confunde aún más porque Cárdenas dio validez al video al justificar que Jafet usó otro aparato, pero en ningún momento dijo que las imágenes no fueran reales.

Cuando le consultamos a Garbanzo si tomaría acciones contra la persona que cree que alteró el video para perjudicarlos, respondió que, “no creo que sea para tanto”.

Vapear en un estadio es violar una ley y tiene consecuencias

Debido a la repercusión de las imágenes y de que el video podría ser real, en La Teja consultamos con una experta en temas de tabaco y vapeo, la doctora Gabriela Rojas, del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

“La Ley 10066 regula todo lo que tiene que ver estos dispositivos y el artículo tres habla las prohibiciones de los lugares, ahí hablan de las instalaciones deportivas de cualquier tipo. Incluye no solo la cancha como tal, también la infraestructura, palcos, graderías, cabinas de prensa, todo y cualquiera que esté dentro tiene prohibido utilizar este tipo de dispositivos, no me excusa que no estoy dentro de la cancha, o cerca del DT o los jugadores”, aclaró.

Rojas agregó que esta ley no es tan popular y tampoco sus consecuencias, pero quienes la infrinjan, se exponen a varias sanciones.

“Esta ley no es tan conocida, ni sus sanciones, que son: una multa del 10% de un salario base para quienes usen los dispositivos en un establecimiento prohibido, de 15% de un salario base para los jerarcas que no cumplan con las reglas de señalización de que son prohibidos y de un 50% para quien ocupe el cargo de administrador, apoderado o responsable y se le pueda comprobar que ha permitido el uso de vapeadores”, añadió.

Para concluir, la experta aseguró que las figuras públicas tienen una responsabilidad mayor, porque son ejemplo para muchas personas.

“Si una figura pública infringe esta ley, los jóvenes, las personas lo podrían tomar como ejemplo y podría estar incitando al uso de estos dispositivos. Hay que recordar que ya en el país tuvimos el primer caso de EVALI, síndrome de problemas respiratorios asociados al uso de dispositivos electrónicos dispensadores de nicotina, debemos cuidar la salud y más si estamos en una actividad deportiva”, concluyó.

Robert Garbanzo y jafet Soto protagonizan un video donde supuestamente están vapeando en el estadio (Captura)