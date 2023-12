Estos son los detalles que el Real Estelí pule para buscar la remontada

Real Estelí espera aplicar las mismas tácticas cuando venció al Saprissa. (Concacaf/STRAFFONIMAGES/JORGE TORRES)

El Real Estelí tiene muy clarito cuáles son los puntos en los que debe mejorar si quiere remontar el 3-0 en la final de Copa Centroamericana contra Liga Deportiva Alajuelense.

El volante Harold Medina detalló parte de esos trabajos para buscar la sorpresa en la Catedral del fútbol costarricense este martes a las 9 p. m.

“Todo el grupo está mentalizado en que se puede lograr y estamos confiando en cada uno de nosotros, que primeramente Dios se pueda dar la remontada.

“Estuvimos trabajando bastante en las terminaciones de las jugadas, en el partido de ida nos faltó ser más contundentes en la definición, esperemos mañana estar mejor y todo nos salga bien”, comentó.

Byron Bonilla enfatizó que la mentalidad del camerino está muy fuerte y se apoyaron en eso para demostrar que no fue casualidad que llegaran hasta la gran final.

“Si nos diéramos por muertos, no estaríamos acá. Mentalmente es una serie que está muy complicada, pero tampoco está imposible lograrlo y no quiere decir que no vamos a luchar, cada uno viene mentalizado que podemos lograrlo, en caso de que no, intentarlo de la mejor manera.

“Debemos respetar al rival, nos hicieron tres goles en nuestra casa y nosotros no hicimos ninguno, por eso ellos tienen mayor mérito”, sentenció.

La mejenga entre rojinegros y el tren del norte será este martes a las 9 p. m. en el estadio Morera Soto.