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Estos son los partidos que transmitirá FOX Costa Rica a partir de la próxima jornada

Fox Costa Rica, en alianza con FUTV, transmitirá a partir de la jornada de este fin de semana, 9 partidos adicionales del torneo nacional a los que ya tenía programados

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Fox Costa Rica, en alianza con Futv transmitirá a partir de este viernes, un total de 9 partidos del torneo nacional adicionales a los de los equipos que tienen derechos: Puntarenas, San Carlos y Sporting.

Según explicaron FOX y Futv, el cambio obedece a la necesidad de ampliar las opciones para la audiencia, ambas televisoras revelaron cuáles serán los encuentros que emitirá la cadena internacional.

Para este torneo, Fox no transmitirá el clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa, sino que quedarán para Futv; como viene siendo la tónica desde hace algunos años.

El atacante de San Carlos, Brian Martínez (izquierda) no logró imponerse ante la marca de la defensa de Pérez Zeledón. Abner Hudson fue uno de los que lo anuló.
El juego entre Pérez Zeledón vs San Carlos, por la jornada 8 se podrá ver por la pantalla de FOX Costa Rica. Foto: prensa SC. (San Carlos)

Los partidos:

Estos serán los juegos que podrá ver por la pantalla de Fox Costa Rica.

- Jornada 5: Escorpiones vs Cartaginés, sábado a las 5 p.m.

- Jornada 7: Escorpiones vs Inter San Carlos.

- Jornada 8: Pérez Zeledón vs San Carlos

- Jornada 11: Pérez Zeledón vs Escorpiones

- Jornada 12: Inter San Carlos vs Alajuelense

- Jornada 14: Inter San Carlos vs Escorpiones

- Jornada 16: Herediano vs Inter San Carlos

- Jornada 17: Pérez Zeledón vs Saprissa y Escorpiones vs San Carlos

Unafut no ha definido aún las programaciones a partir de la fecha 6, por lo que en este caso, las fechas y horas de los partidos de esa jornada en adelante, están pendientes.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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