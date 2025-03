Estos son los tres escenarios que aguardan a Guanacasteca si es sancionado

La Asociación Deportiva Guanacasteca enfrentaría estos tres posibles escenarios si es sancionado por el Comité de Licencias de la Fedefútbol.

Guanacasteca debe responder en tres días. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Guanacasteca afronta un proceso de investigación por el cambio de administración, sin informar a las autoridades. Además, enfrenta otra investigación por amaño de partidos, que lleva a cabo el Oficial de Integridad de la FIFA y el fiscal de la Fedefutbol, Carlos Ricardo Benavides.

El experto en derecho deportivo, Rodrigo Chaves, dijo que, en caso de ser condenados, los guanacastecos podrían recibir una multa económica, la suspensión parcial de la licencia o la revocatoria de la misma.

En cuanto a la multa, sería de un millón de colones, según el artículo 75, inciso q del Reglamento de Licencias.

Si la sanción es la suspensión parcial, según el experto, el castigo no es por un número indefinido de partidos, es más bien, hasta que el club solvente algún requisito o se ponga al día con lo que le indique Licencias. Hasta que eso no se cumpla, no le programarán partidos y perderá esos puntos.

Chaves dice, eso sí, que si pasan seis meses y el club no ha respondido satisfactoriamente, se le revoca la licencia.

Dicha revocatoria implica perder la categoría; es decir, jugar en segunda división. No obstante, para poder competir en la Liga de Ascenso, debe hacer el procedimiento para obtener la licencia, si no desciende al fútbol aficionado.

Chaves expresó que, para que se dé una revocatoria de la licencia, tendría que ser que el Comité encuentre inconsistencias o irregularidades muy graves en el proceso.

El experto añadió que la normativa no dice nada acerca de los partidos y puntos que ha ganado Guanacasteca en el torneo, por lo que sería un tema por resolver. Lo que sí es claro es que, desde el momento en que pierde la licencia (si fuera así), los tres puntos serían otorgados al rival.

Guanacasteca debe responder a más tardar este jueves por la tarde, cuando se vence el plazo establecido, que son tres días hábiles después de recibir la notificación.