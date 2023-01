Estos son todos los errores arbitrales de apenas la primera fecha del torneo de Clausura

Los arbitrajes en la primera jornada del Torneo de Clausura 2023 estuvieron realmente decepcionantes, pues hubo goles mal anulados, otros que subieron al marcador y no debieron valer, expulsiones drásticas y una directriz de reponer cinco minutos como mínimo que es absurda.

David Gómez tuvo actuación que incidió en el resultado del partido.

Los exárbitros Orlando Portocarrero y Marvin Amores dijeron que algunas actuaciones dejaron mucho que desear, según los partidos que pudieron observar.

Uno de los más cuestionados fue David Gómez, quien dirigió el partido Herediano - Guadalupe y quien validó un gol a los florenses que debió ser anulado, perdonó una amarilla a Jefferson Brenes, que pudo tener incidencia en el partido y expulsó de forma drástica a Andy Reyes.

“Él viene arrastrando las mismas deficiencias del último torneo, se espera más de él, pero sus debilidades se reflejan y no hace correcciones”, dijo Portocarrero.

“El gol que metió Herediano viene antecedido de una falta al portero que generó un impacto en el desarrollo y en el resultado del partido y el asistente no le ayudó”, comentó.

En la acción, Kennedy Rocha le comete falta al portero guadalupano Alejandro Barrientos, la jugada siguió y el juvenil John Paul Ruiz anotó.

En ese mismo partido, Jefferson Brenes cortó un avance prometedor del equipo contrario y allí debieron mostrarle la amarilla, según Portocarrero, pero no lo hizo. Al volante, luego le sacaron amarilla y hubiera sido la segunda.

En la expulsión de Reyes, aunque el reglamento dice que no se aceptan reclamos, falló el sentido común, pues el delantero no había tenido mayores problemas y no se ve una reacción excesiva.

“Está bien aplicado, pero falta sentido común. La quinta regla faculta al árbitro para hablar con el jugador, para prevenirlo y no estar esta sacando tarjetas amarillas porque se queda sin jugadores”, expresó.

Orlando Portocarrero enseña sobre arbitraje cada vez que Repretel transmite fútbol

Otro juego que dio mucho que hablar fue el de San Carlos- Puntarenas, dirigido por Benjamín Pineda donde se le dio un penal a los porteños que no debió marcarse porque la bola no dio en la mano del defensa.

Además hubo expulsiones drásticas a William Fernández y a Daniel Quirós de Puntarenas.

“Están arbitrando presionados, no los dejan arbitrar como ellos saben sino como se les dice. Déjenlos que apliquen el reglamento, el sentido común, la intencionalidad que ven”, reveló el Amores.

¿Y qué decir del gol anulado al Cartaginés? A Ronaldo Araya le invalidaron un gol legítimo por un fuera de juego de Jeykel Venegas quien no participó en la jugada ¡De terror!. Ese partido fue dirigido por Bryan Cruz.

Jeykel Venegas, adelantado, no interviene en el gol que marcaría Ronaldo Araya (atrás de azul), perfectamente habilitado. (Pantallazo )

También hubo un gol que no le valieron al Sporting contra Grecia, partido que fue dirigido por Pedro Navarro donde la bola sobrepasa la línea de gol aunque Portocarrero le da el beneficio de la duda al cuerpo arbitral.

“En el arbitraje hay jugadas grises, de 50 y 50, difíciles y en esa acción el portero y un defensa impiden la visibilidad. Fue un error, pero hay que dar el beneficio de la duda”, opinó Portocarrero.

Árbitros se irán de fiesta en medio desastre en lugar de capacitarse

Amores y Portocarrero consideraron que el jugador de Guanacasteca Jeyland Mitchel debió ser expulsado con roja directa en un intento de chilena en el área de Saprissa, pero Ricardo Montero le mostró una amonestación y el jugador fue expulsado por acumulación de tarjetas.

Finalmente ambos criticaron la directriz de reponer cinco minutos como mínimo en cada partido.

“No me parece que eso sea una directriz porque eso es parte de las reglas del juego, es como que digan que una directriz es que darle un patadón a un jugador debe ser expulsado, claro porque es parte del reglamento”, dijo Amores.

Después de semejante desastre apenas en la primera fecha, preguntamos a la Fedefútbol si harán algo con el arbitraje.

Gustavo Araya, secretario general de la Fedefutbol, expresó que la Comisión de Arbitraje revisa y evalúa de forma constante los trabajos arbitrales.

“La idea es fortalecer la capacitación en las áreas que se necesiten, y así se hace constantemente a lo largo de todo el año. Al igual que en el torneo anterior, mantendremos reuniones con los directores deportivos de los equipos”, dijo Araya.