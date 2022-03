Estrés deportivo pudo contribuir en la lesión de Andrea Vargas

La tensión, la congoja y sentirse responsable de darles una alegría a los miles de costarricenses que la ayudaron con un aporte económico para que asistiera al Mundial de Atletismo Bajo Techo, en Serbia, pudo precipitar la lesión de vallista Andrea Vargas.

Vargas sufrió una lesión en el muslo de la pierna derecha y su recuperación tardará entre dos y tres semanas, lo que le impide ir a competir en los 100 metros vallas a esas justas.

Todo comenzó cuando Vargas decidió que ella costearía los cerca de tres millones de colones que necesitaba para hacerle frente a la preparación en Estados Unidos para asistir al Mundial.

Cuando la portera de Alajuelense, Noelia Bermúdez se dio cuenta de lo que Vargas iba a hacer, decidió pedirles a los costarricenses que pusieran un rojo cada uno para que Andrea no tuviera que sacar plata de su cartera.

Poco después, la Federación de Atletismo contradijo algunos puntos que había expresado la atleta con respecto a la ayuda que recibía, pues según la Fecoa ella no debía pagar por los tiquetes aéreos, la alimentación ni el trasporte interno y que en hospedaje pagaba solo si quería una habitación para ella sola (unos $40 por noche, que son como ¢25 mil).

Al día siguiente, es decir, este miércoles, Andrea se reportó lesionada.

“Quisiera pedir que todo lo que aconteció previamente a este evento con respecto a mi participación y gastos, no se repita nunca más. Estas situaciones son acongojantes para uno como atleta y naturalmente para mi entrenadora y madre (Dixiana Mena)”, enfatizó Andrea.

Según el doctor Willy Gálvez, existe algo que se llama estrés deportivo, el cual predispone al organismo ante las lesiones.

“Es una variable importante que los sicólogos del deporte deben considerar porque ayuda a prevenir lesiones y sacarlas adelante”

“No es secreto que desde el punto de vista fisiológico, la persona que está inmersa en niveles importantes de estrés liberen sustancias químicas (como el cortisol) que alteran los ciclos normales de cualquier persona”, explicó.

Por su parte, Sergio Molina, entrenador de atletismo, asesor y director deportivo de Team Sergio Molina, explicó que la ciencia ha demostrado que los altos niveles de estrés tienen relación con algunas lesiones.

“Cuando un ser humano tiene un estrés negativo, empieza a soltar sustancias químicas tóxicas que pueden provocar contracturas musculares, porque todo va por el torrente sanguíneo. A algunos atletas les ha pasado que segundos antes de la competencia se le va un músculo porque se provocan distensiones”, explicó Molina.

Mientras tanto, el coach deportivo, Carlos Aguirre, dijo que desde el punto de vista del rendimiento deportivo, un atleta que esté pensando en hoteles, en cómo conseguir dinero o cómo va a viajar para quedarles bien a los ticos que la ayudaron, entre otros factores, pueden pasarle una factura a Andrea.

“La parte emocional sí se ve afectada, por lo tanto el rendimiento no será el mismo porque el atleta necesita estar concentrado en entrenar y competir. Pero si tiene que buscar plata y esto y lo otro y de feria surge un problema, no sé si se lesionará, no es mi campo, pero si hubiera ido, probablemente le hubiera afectado su rendimiento”.