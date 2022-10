Ex árbitros tachan de ocurrencia e irrespeto nombramiento de árbitros por rifa

Pedro Navarro fue uno de los favorecidos en la rifa de la semifinal (Rafael Pacheco Granados)

La designación por medio de una rifa de los árbitros para las semifinales del Apertura 2022 ha generado mucha polémica y comentarios de quienes no están de acuerdo con una medida inusual en el fútbol nacional.

Pedro Navarro fue designado para el Alajuelense-Saprissa y Keylor Herrera para Herediano-Puntarenas.

Dos ex réferis y analistas arbitrales consultados por La Teja, lamentan profundamente la decisión a la que tachan de ocurrencia y un irrespeto para el trabajo de los silbateros.

Uno de los puntos que más señalan es que al buscar hacer las cosas por rifa, se están tratando de lavar las manos o quitarse el tiro por los nombramientos y en caso de una torta no comerse la bronca, pero igualmente son responsables.

“Eso es lavarse las manos, yo no sé si los clubes están de acuerdo, pero me parece que es eso. Ahora llegan los árbitros, cometen una torta en semifinales o no les va bien, como fue de rifa, nadie se va a comer la bronca, porque para mí es eso, no comerse la bronca. Eso pasa cuando tenés gente manejando el arbitraje que no tiene ninguna experiencia es lo mismo, se están quitando el tiro”, comentó Berny Ulloa.

Para el silbatero en el mundial México 86, agarrar nombres, meterlo en un bombo y que salga el que sea no es tomarse en serio la labor de los árbitros.

“Decían nuestros instructores que hay partidos para árbitros y árbitros para partidos, ¿Qué pasa? Para mí no le están dando el valor ni la importancia que tiene la segunda fase, un torneo que es hasta más importante que el primero, uno tiene que ver el perfil de los árbitros y analizar los equipos a enfrentar, pues no todos son iguales”

“Una rifa no es un método indicado para designar árbitros, meterlos en un tarro y que salga ahí cualquiera, eso no es así, es un irrespeto para la labor arbitral”, señaló.

Ulloa al igual que Ramón Luis Méndez, otro analista y ex árbitro tampoco le gustó que quienes dirigieran la rifa y hasta sacaran las bolitas fueran miembros de la Fedefútbol, pues no deberían meterse en eso.

“Esto no tiene ningún sentido de equidad, ni de pureza, es solo una ocurrencia la cual creo que es lamentable lo que ocurrió. Si ocurre algún error con estos árbitros, sigue siendo responsabilidad de la comisión. Con solo el hecho de aceptar una rifa ya son 100% responsables. es irrelevante los nombres que hayan puesto en la rifa”

“Lo que pasó en la Fedefútbol es increíble, al mejor estilo de João Havelange o Joseph Blatter (expresidentes de FIFA). Ese secretario de la Federación (Gustavo Araya) estaba ahí como rifando la Champions League”, opinó.

Por querer buscar las cosas muy en orden, quedaron mal en la Comisión, por lo visto en los comentarios de muchos.