Ex técnico de Aarón Suárez está de acuerdo con lo que dicen en la Fedefútbol sobre el chamaco

En la Liga de Naciones Aarón Suárez demostró que la camiseta de la Selección de Costa Rica no le quedó grande. Foto: Cortesía Fedefutbol

Este miércoles Claudio Vivas, director deportivo de la Fedefútbol, dio una declaración que a muchos sorprendió. A unos les pareció polémica y a otros un enfoque sobre la realidad de Aarón Suárez, el talentoso diez de Liga Deportiva Alajuelense.

En entrevista con el programa Tigo Sports AM, el argentino comentó que el manudo le parece de los mejores jugadores del campeonato nacional, pero que tiene un detalle por el que tal vez no se ha ido a jugar a un destino como Europa, y ese detalle es su estatura.

“Me parece un gran jugador de fútbol, si tuviera diez centímetros más estaría jugando en Europa o en otra liga, pero lamentablemente, ese físico le sirve para ser un jugador destacado acá, un futbolista que a mí me gusta mucho”, comentó.

En la charla aprovechó para describir cómo juega el chico de 20 años y1,65 metros y del por qué lo tiene como loco a quien considera como una ficha que debe estar en la Selección nNacional.

“El jugador que marca mucha diferencia en el cambio de ritmo, cambio de pie a pie, el pase a gol, en el remate sin tener problemas de perfiles, me parece que marca diferencia y él lo hace”, comentó.

Aunque lo llenó de elogios, la declaración a muchos los puso a pensar si lo estaban menospreciando por su físico y en la Fedefútbol se jalaron otro tortón como el de Luis Fernando Suárez con Manfred Ugalde, cuando en una conferencia de prensa lo criticó por su altura, situación que provocó la renuncia del atacante a la Sele mientras esté el cafetero

A pesar que aquel caso terminó mal, dos especialistas consultados por La Teja ven este tema diferente y le dan la razón a Vivas, pues creen que solo pintó una realidad del fútbol internacional y no se metió con las condiciones técnicas de Aarón en ningún momento.

Claudio Vivas dio un criterio muy directo sobre Aarón Suárez. Foto: Fedefútbol

Luis Marín, técnico nacional, quien fue entrenador del moraviano en su paso por Alajuelense en el 2021, también piensa que de no ser por su altura, el muchacho hace rato sería legionario.

“Antes que nada hay que aclarar que Aarón tiene unas condiciones increíbles, me parece un jugador excelente. Desde ahí tenemos que analizar algunas cosas; el fútbol ha cambiado mucho y uno sabe que en niveles altos en el mundo se tiene un bio tipo, por ejemplo, con los porteros.

“Es claro a que niveles altos hay estándares especiales, que se fijan mucho en el bio tipo. Yo creo entender que es lo que quiere decir Vivas, que no es que Aarón no tenga la capacidad y no es que no se pueda dar, si podría, pero definitivamente, en su caso es mucho más difícil. Es un tema que un club de Europa, a la hora de tomar una decisión, lo va a evaluar y pensar”, comentó.

Yo creo entender que es lo que quiere decir Vivas, no es que Aarón no tenga la capacidad” — Luis Marín

Para Marín la gente debe entender que no está dando por menos al jugador, sino ilustrando cómo son las condiciones futbolísticas en otros mercados porque acá no se conocen tanto.

“No es que estemos minimizando la calidad del muchacho, ni que no tenga la capacidad de jugar a esos niveles, sino que a esos niveles, en que se rigen con criterios estandarizados, no es tan sencillo llegar, porque sí se fijan en eso y la competencia además es muy grande”, añadió.

Para Luis Marín, el físico si es algo que hoy en día se fijan mucho en el fútbol internacional (Rafael Pacheco Granados)

Contexto

Gustavo López, periodista de Tigo Sports, fue quien le realizó la entrevista a Vivas junto con José Alberto Montenegro y piensa lo mismo que Marín.

López es claro que Suárez no se tiene que resignar ni quedar de brazos cruzados, sino explotar otras habilidades que compensen lo que en algunos equipos piensen que le haga falta.

“La gente dice pero a Messi, a Luka Modric, pero es que bueno, ese es un portento y entonces se les exige una calidad técnica de crack, que la tiene Messi, la tuvo Saviola, pero es porque son jugadores distintos, diferentes, que pueden medir 1,50 y van a jugar donde sea, como Romario de nueve.

“Yo si creo que Suárez tiene mucha calidad para integrar una selección de Costa Rica; a ojos cerrados lo llamo, ha demostrado que puede hacerlo, podría acomodarse en el extranjero, aunque no sea Europa, lo creo, aunque ahora no sabría decirte una liga”, destacó.

López tampoco ve la frase como una bajada de piso, sino que se debe entender que fue una declaración sobre jugar en un lugar en específico.

“Yo no creo que lo esté ninguneando, porque también nos dijo que lo ve como un jugador diferente, de esos capaces de cambiar el ritmo, lo estaba visualizando un poco más allá”, agregó.

En el campeonato nacional, Aarón ha demostrado ser un jugador determinante, con ocho goles anotados y ocho asistencias, es clave en el esquema manudo, titular indiscutible, cosas que se ha ganado por derecho propio.