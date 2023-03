Exárbitro cuenta el grave antecedente de pleito similar entre central y línea

El enfrentamiento cara a cara que tuvieron el árbitro David Gómez con el asistente Marvin Ramírez el domingo pasado en el estadio Carlos Ugalde, aunque es una barbaridad, no es novedoso en el fútbol de Costa Rica.

Jeffrey Solís tiene antecedentes de enfrentamiento, documentado, con Marvin Ramírez. (Tomada de Facebook)

Ya hay un antecedente en el 2014 y los involucrados son dos personas que están activas, uno como dirigente y otro como árbitro.

Se trata de Jeffrey Solis, actual coordinador de la Dirección de Arbitraje e instructor de la Fedefútbol, quien en esa ocasión se encaró con Marvin Ramírez, el mismo asistente del miche del domingo pasado con David Gómez. Así como lo leen.

El informe fue escrito por el exárbitro Marvin Amores, quien ese entonces fungía como visor arbitral y puso en su informe lo siguiente.

" (...) al minuto 90 + 3, el asistente número dos lo llama (al árbitro central Jeffrey Solís) para comunicarle que hay lanzamiento de objetos tanto al terreno de juego como a su persona, por lo que el árbitro se acerca y lo exhibe de una forma incorrecta, pues le indica con sus manos sobre el pecho (empujón) que se regrese a la línea de banda, sin mayor incidencia”.

El partido ocurrió el 10 de agosto del 2014, en el estadio Ricardo Saprissa, a las 8 de la noche en un partido que Saprissa derrotó a Belén 2 a 1.

Marvin Amores dice que lo que pasa es una barbaridad. (Cortesía)

El asunto toma un matiz más grave cuando La Teja, quien tiene copia del documento, consulta a Amores por esos hechos, y no solo los reafirma sino que dice lo siguiente:

“Desde ahí ya no me volvieron a tomar en cuenta porque Batres (Carlos, quien era el coordinador del arbitraje nacional en ese entonces) quería que cambiara ese informe porque iba a perjudicar a ese muchacho Solís. Eso sucedió, no lo cambié y no me volvieron a tomar en cuenta”, expresó.

La Teja contactó a Solís y dijo que no podía contestar sin la autorización de la Fedefútbol y que lo tramitara directamente con ellos. La Teja envió un correo a la federación y estamos esperando respuesta.

Amores fue más allá y expresó que hace unos ocho meses, ya como coordinador de la Dirección de Arbitraje, Solís volvió a hacer lo mismo.

“Fue a Aserrí a visorear un partido, ya como coordinador. El árbitro era Pablo Camacho, el asistente uno Josué Calderón y el dos, Heiner Mora. Me llamó el cuarto árbitro (no lo nombró) y me dijo, ‘usted tiene razón, vieras que Jeffrey Solís empujó a Mora”.

“Yo llamé a Poveda y le dije pasó esto, esto y esto, llamaron a los cuatro árbitros, tres desmintieron la versión y a Josué Calderón, el único que mantuvo la verdad, lo sacaron del arbitraje”.