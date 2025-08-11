Exárbitro mexicano se sonó a periodista tico que opinó del polémico gol de Cartaginés ante Saprissa

Cristopher Núñez anotó el primer gol del Cartaginés. Los brumosos golearon a Saprissa 3-0. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco. /Rafael Pacheco.)

Un exárbitro y analista arbitral mexicano le respondió con todo a un periodista tico, que opinó sobre el polémico gol que este domingo Cartaginés le anotó a Saprissa.

Se trata del primer tanto de los brumosos, en la goleada de 3-0 que los blanquiazules le propinaron a los morados. El gol que anotó Cristopher Núñez tuvo una jugada que generó debate.

Para algunos, la bola había salido cuando el lateral Diego González mandó un centro al área. Ese centro llegó al área y fue despejado por Fidel Escobar, pero el rebote cayó en Núñez, quien la mandó al fondo de la red, al minuto 23.

LEA MÁS: Henry Bejarano afirma que primer gol de Cartaginés no debió valer y aporta prueba

El periodista Ferlin Fuentes aseguró en X que “no hay una toma que pueda darle a los árbitros que esa bola salió de manera total. Ante la duda, el que ataca tiene ventaja. El experto en el 7 dijo “que hay un ‘cachete’ del balón en la línea. Parece”.

El comentario del comunicador recibió una respuesta de Fernando Guerrero, quien es analista de TUDN y conferencista, quien le puso una captura de pantalla, en donde parece, que el balón sí salió.

“Con esta toma se pudo anular la jugada. Saludos”, le mencionó el mexicano.

LEA MÁS: Alajuelense vs. Herediano: analista explica si Alberto Toril debía ser expulsado por codazo a Haxzel Quirós

Un exárbitro mexicano le respondió al periodista tico Ferlin Fuentes. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

No era gol

El analista Henry Bejarano le aseguró a La Teja que el gol no tuvo que validarse.

“No es gol, la bola abandonó por completo el terreno de juego. No debió validarse”, dijo Bejarano.

La jugada fue revisada por el VAR y convalidaron la anotación y se lo hicieron saber a Marianela Araya, árbitra del partido, pero quedará la duda. Recordemos que cuando no hay una toma totalmente clara, el VAR le da el ok a la decisión al árbitro.