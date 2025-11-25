Exárbitro Rónald Cedeño clama por ayuda para cubrir el funeral de su nieta, quien falleció un mes después que su hija

El exárbitro costarricense Rónald Cedeño clama por ayuda, para solventar los funerales de su nieta Tamara, quien falleció un mes de haber perdido a su madre.

Este lunes, Cedeño conversó con La Teja y relató que hace poco más de un mes, el 11 de octubre anterior falleció su hija Jéssica y ahora, la fatalidad vuelve a golpear la familia. Tamara padecía lupus y en las últimas semanas, su condición de salud se agravó y este lunes perdió la batalla.

El excentral, de 70 años relató lo ocurrido con sus familiares y necesitan dinero para cubrir los gastos del funeral de la jovencita de 23 años.

“Hemos pasado días muy difíciles, un funeral representa una inversión muy importante de dinero y hemos recibido dos golpes en un tiempo muy corto, por lo que apelamos a la buena voluntad de la gente, para salir adelante.

Ronald Cedeño, exárbitro costarricense vive una tragedia a nivel familiar. Fotos tomadas de Facebook. ( Fotos tomadas de Facebook. /Fotos tomadas de Facebook.)

“Estamos apenas saliendo de los gastos del funeral de mi hija, pero Dios es maravilloso y ya algunos conocidos nos están ayudando, pero no tenemos el suficiente dinero y por eso pedimos ayuda”, destacó.

Lo que pasó en la familia de Ronald Cedeño

Cedeño, quien fuera árbitro internacional por muchos años contó que su hija Jéssica perdió la batalla contra el cáncer de mama, enfermedad por la que luchó durante 8 años.

“Mi hija venía padeciendo de cáncer de mama, estuvo con la enfermedad por 8 años. Hace poco más de un mes acudió a la clínica del Dolor y estando allí le dio un derrame, la llevaron al servicio de Emergencias del Hospital Calderón Guardia.

“Lamentablemente, ahí no reaccionó más, ella nos escuchaba, porque cuando le hablaba me apretaba la manita, pero tenía los ojitos cerrados y estuvo consciente hasta el día en que Dios se la llevó”, recordó.

Como era de esperar, el fallecimiento de Jéssica Cedeño golpeó a la familia y su hija no pudo superar la pérdida de su madre.

“Jéssica tenía 3 hijos: Fabián, Tamara y Santiago. Tamara tenía una enfermedad llamada lupus (una enfermedad autoinmune crónica que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca por error a los propios tejidos y órganos del cuerpo) y sufrió mucho.

“La enfermedad la atacó muy fuerte en las últimas semanas, ayer (domingo) la trajimos al hospital y a eso de las 2:30 de la madrugada de hoy la pasaron a la Unidad de Cuidados Intensivos y falleció hoy (lunes), a eso de las 3:30 de la tarde”, relató con dolor.

Don Rónald reveló que poco a poco, Tamara iba perdiendo la capacidad para mantenerse.

“Ya no comía, si ingería algún alimento se vomitaba, no dormía, sentía unos dolores terribles en todo el cuerpo. Ella no pudo luchar más”, aseguró.

La nieta de Rónald Cedeño estaba hospitalizada en el Calderón Guardia. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Momentos difíciles

Pese al dolor, don Rónald agradece que en este momento, la familia y amigos del fútbol están presentes, para brindarle una mano.

“Esto es como una pesadilla, en un abrir y cerrar de ojos ha pasado todo y necesitamos dinero, porque hay que cubrir muchas cosas.

“Tamara se había graduado como docente de educación preescolar, pero no pudo ejercer, con esta enfermedad que la atacaba y además, con la enfermedad de mi hija todo era muy difícil. Ambas estaban en la casa, no podían hacer muchas cosas”, comentó.

Al cierre de la nota, don Rónald estaba en el hospital Calderón Guardia, a la espera de que le entregaran el cuerpo de su niña, para proceder con su velorio, el cual será en la capilla de la parroquia San Vicente Ferrer, en el centro de Moravia.

El funeral será este martes, a las 10 de la mañana, en la Parroquia San Vicente Ferrer y el cuerpo de Tamara será trasladado al cementerio de Guadalupe.

Si desea ayudar a la familia de don Rónald, puede hacerle un Sinpe al número 7282-7442, a nombre de Rónald Cedeño Vargas.