Exárbitro señala que el VAR en Costa Rica sería una realidad hasta el 2025

Ricardo Montero, Keylor Herrera y Benjamín Pineda son parte del grupo que está avalado para usar el VAR en Costa Rica. (Concacaf.com)

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) esta semana dio el banderazo de salida para la implementación del VAR (Asistencia al Árbitro por Vídeo traducido al español) en el fútbol nacional.

También anunciaron que para el año 2024 se pondrá en marcha en la primera división, pero un reconocido exárbitro, quien ya llevó los cursos de certificación dice que eso estaría listo hasta mediados del 2025.

Henry Bejarano, exreferí FIFA y analista arbitral de La Teja, nos detalló por qué hasta esa fecha será su completa aplicación, algo que en muchas partes del mundo ha sucedido.

“La gente cree que en el 2024 el VAR se implementará en Costa Rica y eso no será así; México, Estados Unidos, Sudamerica y partes de Europa duraron entre un año y año y medio en implementarlo. Eso lleva demasiada logística y para mí no me cabe duda que se podría aplicar hasta el torneo Apertura 2025″, respondió.

Bejarano fue claro en decir que está muy feliz que esta herramienta esté en Tiquicia, pero que el proceso para hacerlo una realidad se llevará su buen tiempo.

“Será un éxito, es un instrumento que no es 100% efectivo, pero ayudará mucho al árbitro en la toma de decisiones dentro del terreno de juego.

“El VAR que se implementará en Costa Rica es el mismo que vemos en Europa, Sudamerica y Norteamerica, con mucha tecnología, presupuesto y, por ende, contará con mucho personal. En cada juego contará con cuatro personas llamadas VAR 1(es decir, árbitro central en el VAR), VAR 2, AVAR 1 (sus asistentes) y AVAR 2.

“Para que esto sea posible, se necesitan de 25 a 30 árbitros certificados para usarlo, ese proceso no será de la noche a la mañana, primero se reclutan los árbitros que tengan mucha experiencia en primera división y en juegos internacionales”, detalló.

Una de las primeras dudas que deberá aclarar la Fedefútbol durante el proceso es si usará árbitros activos o retirados para formar parte del grupo.

“No sé si la Federación en conjunto con Horacio Elizondo usarán exárbitros como mano de obra o será solo con árbitros activos. Si aplican la segunda opción, se deberá tener más material humano porque los que serán certificados también pitarán los juegos, si lo hacen con exárbitros, minimizará el trabajo de los colegas activos”, detalló.

Esta duda surge porque en países como España y Argentina usan exárbitros en el VAR. Ante esto le preguntamos a Henry que si aceptaría en caso que lo busquen y esta fue su respuesta.

“Claro que aceptaría si la Federación me considera como parte del proceso. He llevado los cursos y estoy certificado, pero no vería problema en volverlos a repasar”, respondió.

Regresando con el proceso, según la experiencia de Bejarano, se tomaría entre seis y siete meses llevando los cursos y otros meses más llevándolos a la práctica.

“Los escogidos deberán llevar entre ocho y nueve cursos, donde habrá simuladores, a cada referí le pondrán partidos de la UEFA, Concacaf o Conmebol para que vayan practicando el VAR poco a poco.

“Cuando ya están certificados, sigue otra etapa de prácticas, en partidos de ligas menores, si los resultados dan lo esperado, se dará el salto a los encuentros de primera división”, detalló.

Otro factor que será clave para su aplicación es si las salas donde los árbitros VAR revisarán las jugadas estarán fuera del estadio o en un centro de mando, como lo hacen en España y Argentina, que está ubicado dentro de los edificios de las federaciones de fútbol.

Actualmente, en Costa Rica sólo hay cinco árbitros certificados para el VAR, ellos son Benjamín Pineda, Juan Carlos Mora, Juan Gabriel Calderón, Keylor Herrera y Ricardo Montero.