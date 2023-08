Exarbitros tienen fe que arbitraje nacional iguale el nivel de la Concacaf

El arbitraje de Melvin Matamoros fue aprobado por muchos aficionados. (Jose Cordero)

Un detalle que llamó la atención en el partido entre el Deportivo Saprissa contra el Club Sport Cartaginés por la Copa Centroamericana de Concacaf fue la fluidez que dio el árbitro de Honduras Melvin Matamoros a la mejenga.

Al notar eso nos preguntamos, contactamos a dos reconocidos exarbitros para preguntarles si ellos también notaron esa forma tan buena de llevar el juego y si es posible ver eso en el campeonato nacional.

Primero, conversamos con don Carlos Arrieta, que coincidió a medias, porque para él también influyeron otros factores para que fuera posible.

“Si se dio un buen ritmo de juego, pero también hay que analizar la actitud de los dos equipos fue de jugar. Es cierto que el árbitro permitió esa fluidez al no sancionar posibles faltas que aquí sí se pitan, pero la postura de los jugadores fue muy buena y jugaron rápido”, comentó el exsilbatero.

También, don Marvin Amores notó ese cambio de ritmo y lo resumió en un nombre del por qué eso no pasa en Tiquicia.

“Los árbitros de aquí son unos robots, Jeffrey Solís los tiene como robots, en cambio la Concacaf les da la libertad de trabajar, entonces el árbitro que pitó en el partido de Saprissa - Cartaginés le dio fluidez al juego, si hay que sacar una amarilla, hágalo, pero los árbitros de Costa Rica están robotizados”, agregó Amores.

Hay esperanza

Ante esto, a ambos les preguntamos si eso que se vio fue una buena prueba para que en el futuro se aplique aquel deseo de traer árbitros extranjeros a pitar finales del balompié tico.

Los dos pegaron el frenazo y dijeron que no, porque en el país hay buen material para que eso pase, mandaron sus filazos en decir quienes son los culpables y esperan que en unas semanas eso cambie.

“Los árbitros de Costa Rica se pueden manejar bien, pero nos quedan unos días para que se vayan Rodolfo Villalobos y Jeffrey Solís y usted verá los cambios. Si ve los nombramientos de Jeffrey, son de un grupito que maneja él, a él no le importa el arbitraje”, agregó Marvin Amores, quien se le fue directo a la yugular.

“Pienso que aquí hay árbitros que perfectamente pueden realizar este trabajo, pero debe haber una comisión de arbitraje que obligue a los árbitros que se juegue más. El problema es que no hay una comisión de arbitraje nombrada, no es posible que esto suceda y la que se nombre debe tener libertad para defender su trabajo, algo que no se lo han permitido”, indicó Carlos Arrieta.

Ellos esperan que con el cambio del Comité Ejecutivo en la Fedefútbol que se realizará a mediados de agosto, el arbitraje también se vean esas mejoras por el bien del fútbol tanto nacional como internacional cuando estos árbitros les toque pitar fuera de nuestras fronteras.

Veremos si el tiempo les dará la razón, por eso dicen que la fe es lo último que se pierde.