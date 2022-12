Exatacante saprissista explicó por medio de una carta el duro proceso de su recuperación

El delantero David Ramírez escribió una carta en la que les explica a los aficionados que el proceso de recuperación para volver a los terrenos de juego ha sido muy duro, pero que va para adelante.

David Ramírez se integró a Saprissa justo para el inicio de la pretemporada, la cual realizan en San Carlos. Foto: Cortesía Saprissa

“Hoy fue mi último entrenamiento del año y quiero recordar este proceso que ha sido difícil, pero súperprovechoso a nivel personal, con altos y bajos, pero sacando las cosas buenas de los momentos complicados. Algunos dirán mala suerte con las lesiones, yo digo que he sido afortunado, gracias a ello he podido crecer como persona y me he levantado por segunda vez de esta lesión”, escribió el Chícharo en su Instagram junto a un video de esa última práctica.

Ramírez casi no tuvo participación con su club, Guadalupe, pero espera estar preparado para el 2023.