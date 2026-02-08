Deportes

Excampeones con Saprissa y Herediano encuentran una nueva oportunidad en la Liga de Ascenso

Este sábado, Santa Ana FC, equipo de la segunda división presentó a sus nuevos refuerzos para el torneo de Clausura 2026

Por Yenci Aguilar Arroyo

Un exjugador del Saprissa encontró una nueva oportunidad en la Liga de Ascenso, luego de que el torneo anterior defendiera los colores del Herediano.

Este sábado, Santa Ana FC, equipo de la segunda división, presentó a sus nuevos refuerzos para el torneo de Clausura 2026.

El anuncio lo hizo el equipo josefino en sus redes sociales:

“Que esta nueva etapa esté llena de éxitos y grandes momentos con nuestra afición. ¡Vamos con todo!“, destacó el equipo en su perfil de Facebook.

Wálter Cortés es el nuevo jugador del Santa Ana FC, equipo de la Liga de Ascenso. Foto: Facebook Santa Ana. (Foto: Facebook Santa Ana. /Foto: Facebook Santa Ana.)

Nuevos jugadores de Santa Ana FC

Santa Ana FC presentó al defensor Wálter Cortés y al delantero José Guillermo Ortiz como sus nuevos fichajes.

Cortés llega a este equipo luego de su breve paso por Herediano. El jugador de 26 años ganó dos títulos con Saprissa y también sumó minutos con Sporting y en el Apertura 2025 estuvo en el cuadro florense.

En el caso de Ortiz, el futbolista de 33 años vuelve a Costa Rica, luego de jugar para el Deportivo Malacateco de Guatemala.

José Guillermo Ortiz es el nuevo jugador del Santa Ana FC, equipo de la Liga de Ascenso. Foto: Facebook Santa Ana. (Foto: Facebook Santa Ana. /Foto: Facebook Santa Ana.)
