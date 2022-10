Excapitán de Alajuelense dio su radiografía del León: “La planilla se quedó corta, eso está más que claro”

Pablo Gabas fue muy claro en la situación que vive la Liga a su criterio. (Albert Marín)

La eliminación de Alajuelense en el torneo Apertura 2022 dejó muchas cosas a la vista, las explicaciones se pueden ver desde la planilla, la cual se quedó corta a la hora buena y no tuvo el peso para pelearle a los otros grandes.

Basta ver el banquillo en las semifinales ante el Saprissa o en otros partidos para darse cuenta que la plantilla era limitada en número y dependía mucho de chamacos que no necesariamente son competencia para los estelares.

Pablo Gabas, uno de los capitanes más recordados de Alajuelense, habló con La Teja sobre cuáles fueron los motivos o las circunstancias de un nuevo fracaso del León.

“Yo en lo personal sabía que a la Liga no le iba alcanzar para jugar los dos torneos y en uno iba a flaquear y fue en el torneo nacional porque se le cansaron los jugadores, hubo una planilla corta, es verdad todo lo que se habla de esa planilla corta, no tuvo recambio, tiene jugadores envejecidos también y eso hizo que tuviera que apuntarle solo a un torneo”, dijo el tico-argentino.

Las planillas cortas han sido muy criticadas, ¿Dónde vio el fallo?

Es que no tenés competencia entre los jugadores, si sabés que sos el único que vas a jugar te relajás. Un ejemplo, ¿quién fue la competencia de Johan Venegas? Nadie, ¿quién fue la competencia de los centrales?, ¿de los laterales? Que tampoco tenían, entonces ves eso y decís ¿si en realidad hubo algo distinto para ofrecer? No, no había.

No le echo la culpa al cuerpo técnico, porque, ¿qué puede hacer si cuando llegó así estaba? Me parece que la planilla tenía que haberse armado de manera distinta.

Despedir a Bryan Ruiz entre silbidos: ¿Falta de clase o rivalidad normal con los morados?

Para Pablo Gabas en Alajuelense no se promueve la competencia entre puestos con la plantilla actual. (Prensa Alajuelense)

¿Falló el diseño de la planilla?

Sí, sí, creo que la planilla tendría que haber sido un poco más holgada y por lo menos tener a dos jugadores por puesto, está más que claro y jugadores para distintos sistemas también. A veces la Liga jugaba siempre el mismo 4-3-3, o el 4-4-2, pero nunca pudo hacer una línea de cinco, o un 4-1-1, o sea, si empezamos a hablar de esquemas tácticos, la Liga solamente tenía uno, que era el 4-3-3.

Cuando usted llegó a Alajuelense por primera vez, lo hizo en un equipo que le sobraban variantes en delantera, defensa, laterales, era una planilla muy profunda que promovía la competencia ¿es todo lo contrario a la de hoy?

Correcto, había una variante de jugadores muy profunda y no solo en la forma y en el físico, sino a la hora de jugar, eso me parece que hizo que los técnicos que llegaron en aquel momento tenían de donde escoger.

Eso no es un tema de plata, porque en aquel entonces no es que la Liga tenía más recursos que ahora.

Creo que los gerentes deportivos sabían escoger los jugadores idóneos y quienes rendían, todos lo hacían, esa competitividad marcaba mucho. Izaguirre competía con Wílmer y se empezó a meter el “Zorro” Hernández, estaba Bryan (Ruiz), los delanteros sino hacían un gol un partido ya sabían que o iban para el banco o para afuera. Tenías tres o cuatro equipos

¿A los muchachos de liga menor se les tiró más peso del debido? Un muchacho como Doryan Rodríguez se le quiso poner en una posición de mucha presión y competir en apenas su primer o segundo torneo con ritmo.

Sí, es cargarle a un chico una responsabilidad pronta y sobre todo pesada, esos chicos sí van a rendir, pero tienen que ir de a poco, obliga a entender que ellos tienen que llegar a sumar y no con la obligación de destacar sobre el resto.

Lo de Doryan era llegar a aportar, porque están otros jugadores que son los que llevan el peso, él todavía no estaba para ser él quien lo llevara y creo que la lesión es parte de eso también, una parte mental le recarga la parte física y se termina lesionando porque está obligado a ser el nuevo nueve de la Liga y eso lleva un peso por todos los jugadores que han pasado.

¿Qué esperaría en esa construcción de planilla para el otro torneo?

Un recambio, obviamente, hay que reforzar muchas líneas en Liga Deportiva Alajuelense, hay jugadores que ya cumplieron el ciclo, por ahí me los guardo, por un tema de respeto de jugadores, pero después tienen que reforzar líneas como la mitad de cancha, delantera, los laterales obviamente, sino lo tenés, tenés que ir a buscarlos, sino adaptar alguno como fue el caso de Cabalceta y Aubrey David, o Carlos Mora, pero para eso hay que trabajarlos.