Excapitán de Saprissa confesó el pacto que hacía con árbitros para que no les expulsaran jugadores en clásicos

Erick Lonis soltó la lengua durante el programa 120 Minutos y reveló lo mañosos que pueden ser a veces los jugadores durante los partidos, en especial cuando tienen que ver con expulsiones. Y es que el excapitán morado reveló que tenía un pacto con lo árbitros, para evitar que expulsaran a sus compañeros durante los clásicos.

Erick Lonis es uno de los capitanes más conocidos y queridos en el plantel morado. Foto: Archivo.

En el programa estaba conversando entre estrellas del fútbol costarricense sobre cómo manejan el tema del arbitraje durante las finales. Wálter Centeno y Carlos Hernández dijeron que intentaban no meterse con los árbitros, pero Erick Lonis fue un poco más honesto.

“En una final importante, yo lo que hacía era que, cuando íbamos a rifar la cancha y se le da la mano al árbitro, si había algún jugador que tenía problemas por estar reclamando, le decía: ‘nadie quiere expulsar a nadie en un partido como este, si alguien se pone a hablar mucho, usted me dice a mí y yo hablo con él, así usted no se come la bronca’.

LEA MÁS: La Teja lo lleva al partido de ida de la final entre Alajuelense y Saprissa

“Tal vez una tarjeta amarilla que le iba a sacar a (Mauricio) Wright, él me decía: ‘dígale a Wright que en la próxima le saco amarilla’, y yo le respondía: ‘está bien, pero vea a Mauricio, un tal Chunche, que está pegando patadones’”, contó entre risas.

Ahora, antes de que salten los manudos, el Chunche admitió que él hacía exactamente lo mismo.

LEA MÁS: Ídolo de Alajuelense recordó final que le ganaron a Saprissa en adiós de Alexandre Guimaraes

“Yo era igual, cuando rifábamos, me topa al árbitro y yo le decía: ‘si tiene problemas con alguno de mis compañeros, no saque la tarjeta, dígame a mí y yo lo calmo’”, reveló el Chunche.

“Si ya sigue de necio, uno va y le dice, pero ya va prevenido”.

Incluso, el Chunche contó un chile y dijo que el día que José Salvatierra debutó con la Liga y él estaba en el banquillo, Salvatierra hizo una entrada de esas bravas y cuando ya lo iban a expulsar, el Chunche saltó de la banca y cuentió al árbitro par que no lo expulsara en su debut.