Excapitán de Saprissa explica lo que haría si él fuera Aarón Cruz

El portero Aarón Cruz no ha jugado con Saprissa desde julio y eso provocaría su salida del club morado. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El martes anterior, el gerente deportivo del Deportivo Saprissa, Ángel Catalina confirmó que el portero Aarón Cruz no continuará con el club a partir de mayo del próximo año, lo que abrió el debate por su salida del campeón nacional.

El malestar de los aficionados morados se hizo más grande, cuando se dio a conocer que el Herediano sería el nuevo destino del arquero de 31 años.

Desde hace semanas, se dice que Cruz no está contento en el Sapri, porque luego de recuperarse de la lesión que tuvo en julio, no volvió a ser tomado en cuenta por el técnico del Monstruo, Jeaustin Campos, y que su falta de actividad habríad provocado que no fuera convocado a la Copa del Mundo de Qatar.

Ángel Catalina suelta una bomba al anunciar una salida del Saprissa

Con esto coincide Lencho Solís, un seguidor de la “S”, vecino de Poás de Alajuela, quien consideró que la Copa del Mundo, finalizada el domingo pasado, es el motivo que tiene chiva al portero saprissista.

“Por un lado, veo que Aarón puede ser un malagradecido, pero en parte le doy la razón, porque a mi criterio perdió la titularidad por estar lesionado y eso le trajo como consecuencia el no ir al Mundial.

“Siento que Jeaustin tuvo que haberle dado más minutos, pero al final no se equivocó con Kevin Chamorro, pues Saprissa logró el campeonato; sin embargo, Aarón quería la titularidad y lo sentaron estando recuperado”, comentó Solís.

Para este fiebre, si no estuviera la Copa del Mundo de por medio, la situación habría sido diferente.

El portero Kevin Chamorro se ganó a los aficionados saprissistas. Instagram.

A competir

El exportero del Saprissa Erick Lonis dijo no conocer a profundidad la situación de Aarón, pero manifestó que gracias al meta, Saprissa ha conseguido algunos títulos.

“Que yo recuerde nunca fue un jugador indisciplinado, con incidentes, ha sido leal al gupo, a los compañeros y lo mejor es que si no continúa sea en los mejores términos”, afirmó.

Las críticas contra Aarón aumentaron al soltarse el rumor de que firmaría con el Team.

“El fútbol es una actividad como cualquier otra, además, los detalles de las negociaciones uno no los conoce y no se pueden emitir criterios que uno no sabe. Si le están ofreciendo una posibilidad que es mejor, él tendrá la última palabra.

6 meses de contrato le quedan a Cruz.

“En este momento Chamorro se ha consolidado, ha jugado bastante bien y si Aarón tiene una oferta en donde podrían darle más minutos, él debe valorar si le conviene, yo no lo voy a juzgar, porque me quedo con los títulos que ha dado al Saprissa”, dijo excapitán morado.

Sobre la no titularidad, Erick dice que en su caso, él hubiera peleado por volver a estar en el once inicial de Jeaustin Campos.

“Es una cuestión de cada quién, somos seres humanos, cada uno enfrenta de distinta forma las situaciones, pero yo nunca pensé irme a un equipo porque sería suplente y así fue en toda mi carrera, para mí lo más importante era ganarme la titularidad.

Saprissa logró amarrar a una de sus principales figuras en la zona defensiva

“Sentía que Saprissa era mi equipo por siempre, donde tenía que terminar mi carrera, pero eso no significa que otros piensen igual que uno”, expresó.

Enrique Vega, un aficionado vecino de Coronado comentó que para él, Aarón está demostrando que no está preparado para competir.

Desde inicios de agosto y hasta el cierre del torneo, el técnico morado Jeaustin Campos confió en Kevin Chamorro para defender la portería morada. Prensa Saprissa.

“Mientras él tuvo la titularidad y no tenía competencia, todo bien, pero ahora que la tiene no es capaz de asumirla, él debería competir por un puesto, porque está en el equipo más grande del país.

“Sé que no se puede comparar, pero Keylor Navas está esperando una oportunidad, pese a que su entrenador dijo en público que no lo iba a poner ni en amistosos”, aseguró.

Para Vega, el irse a un club como Herediano no le garantiza la titularidad.

“Aarón es un portero que le ha resultado a Saprissa en etapas finales, pero no se ha consolidado, como Esteban Alvarado, siento que no tiene el nombre para ser titular en otro equipo como la Liga o Herediano, .

“No creo que el Mundial hubiera influido, porque para mí, el tercer portero no era Cruz, veía más en ese puesto a Leonel Moreira, pero el técnico se decantó por Patrick Sequeira”, dijo Enrique.