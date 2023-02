Exciclista español quedó flechado con las bellezas de Costa Rica y por eso correrá el Gran Fondo Andrey Amador

El exciclista español Joaquín "Purito" Rodríguez está enamorado de las bellezas de nuestro país. Instagram.

El exciclista español Joaquim “Purito” Rodríguez quedó enamorado de Costa Rica y por eso no pudo resistirse a participar en la segunda edición del Gran Fondo Andrey Amador.

El ganador de una etapa del Tour de Francia, en el 2010 y en la Vuelta a España, en el 2013, comentó que el conocer el país en la primera edición del Gran Fondo lo dejó flechado.

“Yo me invité el año pasado, cuando Andrey me llamó para venir a hacer el Gran Fondo. Nos conocemos desde hace muchos años, no solo cuando vivimos en Andorra, sino cuando él vivió en Cataluña, éramos vecinos, compartíamos equipo y es un evento que no me lo puedo perder.

“Me gusta todo en Costa Rica, todo en general, conozco el Volcán Poás, Manuel Antonio, las aguas termales, Isla Tortuga”.

Aclimatación

El Purito llegó al país hace casi una semana, para prepararse y estar puras tejas para la competencia.

“Lo que hemos intentado es llegar antes, es complicado adaptarse con el horario y hemos tomado el uso horario como excusa para poder viajar por el país.

“Hay que aclimatarse a la temperatura, llegar aquí y recibir el golpe de calor es importante, hay que tomar mucha agua, como la carrera sale tan pronto hay que hacer un desayuno importante”, dijo.

El europeo quiere disfrutar al máximo de esta experiencia.

“Queremos disfrutar del paisaje, de la carrera, de los participantes, de poder estar con todos ellos. Vamos a ser los últimos en salir para la carrera, por lo que no tendremos un buen resultado, pero nos llevaremos una grandísima experiencia”, añadió.