Exdefensor de Alajuelense Daniel Arreola cambió de planes para no perderse la final

El mexicano Daniel Arreola estuvo en el estadio el jueves pasado para apoyar a sus excompaneros de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Daniel Arreola esta desde el miércoles anterior en Costa Rica junto a su familia, motivado por la ilusión de volver a ver el Morera Soto repleto y observar a sus excompañeros levantar el título.

A Arreola los brumosos le echaron a perder su planes, ya que la victoria del Cartaginés en la final de la segunda fase forzó a que el azteca tuviera que cambiar el boleto de regreso a su tierra natal porque él quiere tirarse la final sea como sea.

Daniel sacó unos momentos luego del partido de este jueves para hablar con La Teja y otros medios sobre lo que se viene para los manudos en estas serie.

“Yo quería celebrar con todos mis excompañeros, me fui con esa espinita, de poder celebrar con ellos y con la afición, pero sí, me toca cambiar el vuelo para quedarnos acá. Lo dije desde el día que me fui, me quiero quedar y quiero ver a la Liga campeón.

“Tal vez por la pandemia no pude ver el estadio así tan lindo, lleno de euforia con el gol, la verdad que los chicos lo hicieron muy bien, porque no se perdió y eso es algo que tienen que saber muy bien, que la serie no se perdió por resultados”, nos contó.

El ambiente del jueves en Alajuela le pareció espectacular y al igual que el resto de los manudos, lamentó que no se pudo liquidar el título de una vez, sin embargo afirma tener la confianza que sí se logrará porque conoce muy bien el camerino manudo.

Daniel Arreola jugó durante todo el 2021 en Alajuelense (Jose Cordero)

“Se hicieron buenas cosas, hay que rescatar que no todo fue malo, a veces el marcador te puede abrumar y desanimar un poco, pero no creo que eso esté pasando, al contrario, se van tener que redoblar esfuerzos, trabajando a full como lo vienen haciendo y con mucha concentración.

“Lo que viene es un duelo de vida o muerte, no puedes tirar todo al piso o pensar que ya todo está perdido cuando te queda el duelo más importante que es la final que viene, más que un golpe anímico, es un pique al orgullo para el siguiente partido”, comentó Daniel.

Para Arreola, el León se tiene que cuidar mucho de lo que es el balón parado, una arma en la que el rival ya demostró que puede hacerle mucho daño como el jueves pasado al cierre del juego en el que un solo despiste le costó la serie.

“Tienes 89 minutos para ganar el partido y uno para no perderlo, todas las pelotas cuentan, no te puedes distraer en nada, porque los detalles más simples son en los que debes estar más atento y creo que esto ellos lo analizarán bien y que en el siguiente partido saldrán redoblados de energía y motivación.

“La afición y el equipo se tienen que volver a unir, esto no se ha acabado y la moneda está todavía en el aire, estoy seguro que la Liga lo hará muy bien y esos detallitos los afinará para el siguiente partido y así levantar la copa”, comentó.

Arreola levantó el título de Liga Concacaf como rojinegro en febrero del 2021, pero se quedó corto en las semifinales del Clausura 2021 y en la final de segunda fase del Apertura 2022.