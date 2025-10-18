Exdiputada Franggi Nicolás da picante mensaje luego de la victoria de Alajuelense ante Herediano

La exdiputada Franggi Nicolás dejó un mensaje picante, luego de la victoria de Alajuelense ante Herediano. Instagram Franggi Nicolás. (Instagram Franggi Nicolás. /Instagram Franggi Nicolás.)

La exdiputada Franggi Nicolás celebró con todo la victoria de su equipo Alajuelense y hasta dejó un picante mensaje sobre la derrota del Herediano.

Nicolás es manuda de hueso colorado y una vez que terminó el clásico provincial compartió una historia en Instagram, tirándole al técnico florense Jafet Soto.

LEA MÁS: Vladimir Quesada le baja presión a Saprissa por su racha ante Alajuelense

En la publicación, aparece la emblemática foto de Soto, haciendo un 3 y un 1 con las manos, luego del partido que se llevó a cabo en el Morera Soto, en setiembre.

Lo que hizo Franggi Nicolás en sus redes sociales

“Así es el karma”, puso la exlegisladora del PLN, ante la victoria de los liguistas 3-1, en el estadio Carlos Alvarado.

LEA MÁS: Ronaldo Cisneros se sinceró tras su doblete con Alajuelense y habló de Machillo Ramírez

Franggi Nicolás es aficionada a Alajuelense. Instagram Franggi Nicolás. (Instagram Franggi Nicolás. /Instagram Franggi Nicolás.)

Ahora, la Liga volverá al estadio Morera Soto, para enfrentar a Saprissa, el domingo, a las 6 p.m.