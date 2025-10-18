Deportes

Exdiputada Franggi Nicolás da picante mensaje luego de la victoria de Alajuelense ante Herediano

La exdiputada del PLN es fiel aficionada a Alajuelense y no pasó por alto el triunfo que le propinó al Herediano

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
La exdiputada Franggi Nicolás dejó un mensaje picante, luego de la victoria de Alajuelense ante Herediano. Instagram Franggi Nicolás.
La exdiputada Franggi Nicolás dejó un mensaje picante, luego de la victoria de Alajuelense ante Herediano. Instagram Franggi Nicolás. (Instagram Franggi Nicolás. /Instagram Franggi Nicolás.)

La exdiputada Franggi Nicolás celebró con todo la victoria de su equipo Alajuelense y hasta dejó un picante mensaje sobre la derrota del Herediano.

Nicolás es manuda de hueso colorado y una vez que terminó el clásico provincial compartió una historia en Instagram, tirándole al técnico florense Jafet Soto.

LEA MÁS: Vladimir Quesada le baja presión a Saprissa por su racha ante Alajuelense

En la publicación, aparece la emblemática foto de Soto, haciendo un 3 y un 1 con las manos, luego del partido que se llevó a cabo en el Morera Soto, en setiembre.

Lo que hizo Franggi Nicolás en sus redes sociales

“Así es el karma”, puso la exlegisladora del PLN, ante la victoria de los liguistas 3-1, en el estadio Carlos Alvarado.

LEA MÁS: Ronaldo Cisneros se sinceró tras su doblete con Alajuelense y habló de Machillo Ramírez

Franggi Nicolás es aficionada a Alajuelense. Instagram Franggi Nicolás.
Franggi Nicolás es aficionada a Alajuelense. Instagram Franggi Nicolás. (Instagram Franggi Nicolás. /Instagram Franggi Nicolás.)

Ahora, la Liga volverá al estadio Morera Soto, para enfrentar a Saprissa, el domingo, a las 6 p.m.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.