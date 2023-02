Exdirectivo de Alajuelense evaluó qué le espera al club con Joseph Joseph a la cabeza

Joseph Joseph asumirá este sábado de manera oficial la presidencia de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Hace unos meses, en Alajuelense pintaba a que habría una lucha partidaria por la presidencia del club como no se había dado en muchos años, cuidado y sino décadas.

El ambiente se puso caliente cuando un grupo de exdirectivos que proponían que Jorge Hidalgo volviera a la cabeza rojinegra para desbancar a la junta directiva vigente dirigida por Joseph Joseph.

Hace cinco semanas una conferencia de prensa encendió las cosas aún más cuando Hidalgo y su grupo, llamado Transparencia rojinegra, señalaron diversas cosas contra la junta directiva eriza, las cuales dieron mucho de qué hablar.

Al final todo quedó en pura bulla, pues el grupo opositor confirmó este jueves que no presentó ningún nombre para la asamblea del próximo sábado, en la que se nombrará la nueva junta. Por lo tanto, Joseph y su papeleta serán elegidos de forma automática por un periodo de dos años.

Mediante un comunicado, el grupo de Hidalgo afirma que no se siente cómodo con la manera en que se hizo la convocatoria y cómo se están haciendo las cosas en el club, por lo que prefieren no meterse.

“Transparencia Rojinegra no es, en absoluto, un movimiento electoral, sino que decidió emerger públicamente ante diferentes inconsistencias en la actual administración. Participar en esta elección sería prestarnos para validar un proceso viciado legal y democráticamente”, dice el comunicado.

Lo que viene

¿Qué viene ahora para la Liga y qué esperar del nuevo mandato de Joseph? Aquiles Mata, exdirectivo erizo, nos dio su parecer y visión de cómo se ven las cosas.

“Lo que pasó fue que hubo un grupo que empezó a especular que las cosas no estaban bien, hablando de estados financieros que no estaban sanos y se demostró que la salud financiera de la Liga está muy bien, con superávit. Se dijeron cosas que al final hacen daño y no estaban bien documentadas”, opinó Mata.

Jorge Hidalgo y el grupo Transparencia Rojinegra se hizo a un lado de la lucha en la presidencia de Alajuelense. (Lilly Arce)

Alajuelense tuvo una asamblea de socios el 4 de febrero, día en el que se fijó la fecha para las elecciones y, además, se palpó que el movimiento que tenía más apoyo era el de Joseph. Para Mata esa muestra hizo que el bando contrario no quisiera tirarse.

“Lo que se tiró fue una cortina de humo, cuando se va a la asamblea y se informa lo que es la realidad y se muestran las pruebas, el asociado, casi de manera unánime, apoyó la gestión de Joseph y el grupo que lo acompaña. Por esa razón el grupo opositor decidió retirarse.

“Alajuelense es una institución democrática, debidamente, constituida. Cada persona tiene un voto y cada asociado tiene derecho a opinar, pero acá lo que imperó fue que la mayoría decidiera que la persona idónea para continuar al frente del club es Joseph. Eso quedó claro en la asamblea y llevó al grupo opositor a tomar su decisión”, añadió.

A Joseph lo acompañarán León Weinstock como secretario, Federico Calderón como prosecretario, Tomás Guardia como vocal I, Óscar Alvarado como vocal II y Juan Carlos Tristán como fiscal,