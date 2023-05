Exfigura de Saprissa le pide a los jugadores cabeza fría para lograr la histórica remontada

Benjamín Mayorga confía en que su excompañero Vladimir Quesada puede arreglar lo que pasó en la ida. (Jose Cordero)

A pocas horas del decisivo juego del Deportivo Saprissa ante Liga Deportiva Alajuelense, en la vuelta de la final de la segunda fase del Clausura 2023, conversamos con Benjamín “Mincho” Mayorga y nos dijo cuáles son los bolados que deben aplicar los morados para concretar una histórica remontada.

Sus 13 años defendiendo la camiseta del Monstruo y su estilo de decir las cosas como son, le dan los atributos para ser una voz autorizada y contar cómo ve este mejengón. Cabe recordar que los manudos ganaron 3-0 en la ida.

“Es claro que el Deportivo Saprissa no debe perder, tiene que jugar ordenado, debe analizar profundamente los aspectos tácticos, de cómo vamos a contrarrestar las virtudes del rival, intentar que afloje con las combinaciones que hagan en el ataque. Además, cómo pelearán la segunda bola”, comentó.

Mincho tiene un detalle que le preocupa y, tras el partido de ida, eso aumentó, se trata del aspecto mental, que en estos partidazos marca mucho, pero confía en su excompañero de camerino Vladimir Quesada, para que pueda arreglar eso.

“El jugador no se tiene que llenar de ansiedad, de esa euforia por meter el gol temprano y dejar espacios, son 90 minutos que se tienen que manejar con esfuerzo, concentrados, no pelear con los rivales y el árbitro, no hacerse expulsar, tener una buena inteligencia emocional”, agregó.

Por eso puntualizó que los jugadores deben concentrarse en hacer un buen juego, que saquen ese ADN morado que tienen dentro y usen la Cueva como inspiración para lograr lo que pocos imaginan.

“Si usted se llena de ansiedad, provoca un estado negativo, a veces se toman malas decisiones como los malos remates, que los jugadores hagan lo suyo y lo den todo para hacer algo extraordinario. Si esto está para nosotros, está para nosotros, pero si se nos escapa, lucharemos hasta el último minuto”, argumentó el histórico exjugador.

Benjamín "Mincho" Mayorga confía que Saprissa remonte la serie. Fotografía: José Cordero (Jose Cordero)

Augura que será una de esas finales que muchos aficionados no olvidarán, por eso no pierde la fe de que al equipo de Vladimir le salga todo bien.

“Sí remontan, le vamos a pedir a Dios y a los aficionados que nos ayuden en el estadio, porque casi todo el tiempo suceden grandísimos milagros en el Ricardo Saprissa, nosotros no perdemos la ilusión de que puede existir un milagro, porque soy un hombre de fe. He jugado y visto al Saprissa perdiendo 3-0 contra Comunicaciones de Guatemala, de un pronto a otro remontamos y hacemos una locura”, afirmó.

Reconoció ventaja rojinegra

Como buen conocedor de fútbol, Mincho le dio créditos a Alajuelense por la ventaja que sacó en el partido de ida del jueves anterior, porque cumplió en sorprender a propios y extraños, hasta mandó un filazo a los equipos que no aceptan las derrotas como deben.

“Con el resultado en la ida, le puso más emoción a la serie, el que la haya ganado la Liga 3-0 era impensable, ahora es una realidad, felicitamos a Liga Deportiva Alajuelense porque para esto hay que tener honor, respeto hacia el rival, porque nosotros no somos un equipo que va a un lugar y destruye el camerino porque perdimos”, dijo con una dosis de veneno.

Hasta dijo que los rojinegros deben tener cuidado con Saprissa, que no los subestimen porque tienen para responder.

“Ellos fueron superiores y nosotros lo fuimos en las 12 fechas que no nos ganaron, pero ahora vamos a trabajar más, a comprometernos, estamos heridos y cuando estamos así somos más peligrosos”, auguro.

También aprovechó para felicitar a la directiva manuda comandada por Joseph Joseph, porque ya se están mostrando las inversiones que han hecho en el club y cree que eso beneficia a todos porque el balompié nacional crece.

“La Liga, igual que Saprissa, trabaja fuerte, ha contratado extranjeros y ha invirtiendo muchos millones en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares, eso hace crecer el fútbol de Costa Rica”, concluyó.