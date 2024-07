Exfiguras de Alajuelense y de Saprissa se juntan en ambicioso proyecto

Un exjugador de Alajuelense y uno de Saprissa unieron sus conocimientos y sus experiencias en un nuevo proyecto futbolístico, con la intención de subirlo de categoría en el menor tiempo posible.

Se trata del exlateral derecho Alexander Castro y del volante Jonathan Bolaños, quien es hermano de Christian Bolaños, y que también jugó con Herediano, Alajuelense y Cartaginés, es decir, es uno de los futbolistas que estuvo en los cuatro grandes del país, que son solo nueve personas.

Alexander Castro, Jonathan Bolaños, Gustavo Alvarado y Randall Venegas conforman el cuerpo técnico de El Rosario de Naranjo. (Cortesía )

Ambos están en el equipo de El Rosario de Naranjo, en la segunda B de Linafa y buscan ascender a la Liga de Ascenso.

Recordemos que el equipo llegó a la final del torneo pasado y la perdió ante Upala en la gran final.

Castro era parte de ese cuerpo técnico, pero ahora asumió el cargo de director técnico y llamó como asistente a Bolaños. Además, el cuerpo técnico lo conforman Gustavo Alvarado como preparador físico y Randall Venegas como entrenador de porteros.

“La expectativa es subir a segunda, en este caso ya tengo la experiencia de cómo se maneja Linafa, cómo es el asunto. El año pasado ganamos el Apertura, pero perdimos el Clausura y en este nuevo proyecto queremos llegar lejos”, manifestó Castro.

Dijo que ha estado estudiando y preparándose de la mejor manera y quiere desarrollar la metodología española y manifestó que Bolaños también se ha preparado, que es una persona capaz, inteligente, que ha tenido experiencia en academias y tiene licencia A de entrenador.

“Me he sentido bien, no se trata de ser el mandamás, el jefe, porque primero hay que ser persona, luego entrenador. Vengo quemando etapas, he llegado a ese punto donde me siento bien, tengo mi carácter y en estas dos semanas hemos trabajado muy fuerte con el objetivo de que el equipo inicie de la mejor manera”.

El Rosario de Naranjo cuenta con jugadores de la zona y algunos refuerzos con experiencia, como el portero José Cruz o Erick Marín.

Además, están en gestiones para que el equipo pueda jugar en el estadio Municipal de Naranjo. Dijo que se ha hecho un grupo unido y que el dueño, Michael Rivera, le tiene bus al equipo y detalles que valoran mucho, como los desayunos y las frutas que comparten luego de cada entrenamiento.

“Eso forma grupo y eso siempre es importante. Son cosas que valoramos porque el dueño le da mucha importancia al proyecto”, manifestó.

Con la experiencia de Alexander Castro y Jonathan Bolaños, El Rosario de Naranjo está listo para enfrentar nuevos desafíos en su camino hacia la segunda división.