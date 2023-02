Exfutbolista asume las riendas de la presidencia de Puntarenas FC

Silvia Bolaños, exviceministra de Transportes y vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) es la nueva presidenta de Puntarenas FC y se ha trazado una serie de prioridades como jerarca del cuadro chuchequero.

Bolaños, 51 años, dejó claro que no es porteña de nacimiento y que practicó el fútbol en su juventud.

“Soy de raíces y orígenes porteños, mi papás son porteños, mi hermana mayor nació y murió allá. Yo nací en San José, pero siempre mantuve el vínculo y tengo un arraigo fuerte por la provincia. Me crié en el barrio El Carmen de Puntarenas”.

Su equipo tiene un importante compromiso este fin de semana ante Guanacasteca y Bolaños respondió algunas preguntas a La Teja.

La presidenta de Puntarenas FC se crió en el barrio El Carmen. (Germán Fonseca)

-¿En algún momento jugó fútbol?

En mi juventud jugué con varios equipos, pero el fútbol femenino no era como ahora, apenas empezaba, había jugadoras de la zona sur que trajeron el fútbol aquí, estuve con Roselo, Copecaja Saprissa, Candelaria de Palmares, siempre me ha encantado, incluso luego de casada jugué futbol, mi exesposo era el entrenador.

-¿Y en qué posición se desempeñaba?

Defensa derecha, un poquito más de llegada, me gustaba ir hacia adelante y también jugué fútbol sala.

-Usted es una mujer vinculada al sector transporte, ¿por qué decide meterse al fútbol?

Me llamaron, me hicieron la invitación de participar y vi una oportunidad de devolver un poquito al Puerto de lo mucho que me ha dado porque podemos abrir un espacio para romper una brecha de género, y ojalá logre hacer un buen papel y otra mujer ocupe el cargo después.

Soy idealista y sé que puedo hacer mucho por la juventud de Puntarenas. Me duele escuchar noticias, sobre todo de temas de seguridad, Puntarenas no tiene opciones, ha quedado a la mano de Dios y el fútbol es un mecanismo para atraer a la gente. La institución tiene fútbol, baloncesto, fútbol playa, fútbol femenino, se puede hacer mucho.

- ¿Qué enfoque va a tener su gestión?

En principio, generar espacios en la Federación de Fútbol y en la Unafut. Tengo claro que una cosa es la gestión política dentro del fútbol, que es importante, y otra la deportiva. Me voy a ocupar más en esa línea de abrir espacios para que Puntarenas tenga una opinión más activa en las decisiones.

Puntarenas tiene mucho talento propio como Anthony Hernández. (JOHN DURAN)

-¿Qué va a hacer usted por el talento enorme que hay en Puntarenas?

Quiero incidir en la provincia positivamente, sobre todo en la juventud, cuando escuchaba a Felipe (Medina, uno de los dueños) hablar de sus propósitos y que trabaja en otros proyectos, como abrir un salón de patines, me ilusiona porque quiere dejarle a Puntarenas parte de lo que le ha dado. Eso involucra fomentar las ligas menores, el futbol playa, el femenino, ahora el baloncesto, que por cierto es un equipo muy fuerte, entonces veo espacios que no había visto.

Pero no es solo el compromiso de una persona, es del comercio, de la gente local, con patrocinios que requieren para suministrar equipo, uniformes, porque hay muchachos que no tienen para pagarse los pasaje.

- Por su experiencia en un área como transportes, ¿será un puente entre empresarios y el club para buscar patrocinadores?

Silvia Bolaños en su tiempo de jugadora, abajo, a la izquierda de la portera. (Cortesía )

Totalmente, voy a tocar las puertas que tenga que tocar para que el proyecto sea exitoso, se requieren patrocinios, ayuda del gobierno local, el comercio, porque al final de cuentas si Puntarenas FC está bien, la provincia está bien, la gente llega a ver el equipo, el turismo local se traslada a ver partidos. Eso lo tienen que ver como algo positivo, incide en que habrá menos delincuencia, por lo tanto menos inversión en seguridad. Un patrocinio es una inversión para ellos mismos.

-¿Ya pudo tocar algunas puertas?

La UCR, que tiene sede en Puntarenas, con ellos es para buscar cursos, capacitaciones para técnicos, regresar el conocimiento al club. Me interesa un estadístico, para planificar mejor y buscar cursos técnicos para los muchachos.