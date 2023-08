Exfutbolista espera cambios drásticos en Selección femenina después del fracaso en Mundial

Álvarez advirtió que es posible hacer un cambio, es cuestión de actitud. (MARTY MELVILLE/AFP)

La reconocida exfutbolista y comentarista deportiva Jacqueline Álvarez comentó que a la Selección Nacional femenina le falta muchísimo que aprender, luego de perder su último juego en la fase de grupos contra Zambia 3-1 y despedirse así del Mundial en Australia - Nueva Zelanda sin victorias.

Jacky confesó que tiene esperanzas de que los nuevos cambios en la Fedefútbol, los cuales están a la vuelta de la esquina, sean beneficiosos para el seleccionado femenino.

Álvarez conversó largo y tendido con La Teja, dijo las varas como son sobre el rendimiento de las muchachas y puntualizó varios detalles que si no cambian pronto, nos obligarán a sufrir las consecuencias en el futuro.

En una frase resumió el desempeño de las ticas al otro lado del mundo, aunque ya tenía claro que eso era una crónica de una muerte anunciada.

“La verdad es que fue nefasto, no por los resultados, digamos que era una utopía pasar la fase de grupos, pero fue tan paupérrimo, un fracaso total ver a una selección que no tenía una idea clara de juego”, comentó la experimentada exjugadora.

Las costarricenses quedaron fuera tras perder contra España, Japón y Zambia en el grupo C, según las estadísticas de la FIFA, solo hicieron un gol y recibieron ocho, con una diferencia de menos siete.

Pero Jacky no solo mandó filazos, también dio recomendaciones de los pasos que se podrían seguir para que las cosas cambien y que los avances que se han dado en otros campos del fútbol se reflejen en el zacate y la imagen para que Tiquicia mejore.

“Que el nuevo comité ejecutivo también le diga a Amelia: ‘muchas gracias’. Necesitamos hacer un mapeo total del fútbol femenino, sus divisiones menores y la mayor, sobre todo que se respete en fútbol femenino y que la persona que vaya a estar a cargo este muy bien preparada.

“¿Qué es por lo económico?, pero no, cuánto está perdiendo la Federación de Fútbol con lo de Luis Fernando Suárez, millones y millones, y al fútbol femenino para la persona que va a dirigir, tiene que ganar millón y medio o máximo dos millones, no, ya eso se tiene que acabar”, enfatizó Jacky.

Jacky Álvarez ha sido una de las que más criticas ha hecho de la Sele Femenina para mejorar. (JOHN DURAN)

Muchos culpables

Como es común, tras finalizar un certamen de este tipo, la gente busca a los culpables y para Álvarez, eso estuvo a la vista de todos desde hace mucho tiempo y es por eso que sus resultados salieron a flote.

“Al final, los resultados de esas decisiones se reflejan en la cancha, porque tanto Rodolfo Villalobos y Víctor Hugo Alfaro que dejaron a Amelia Valverde después del fracaso de no ir al Mundial del 2019, tras quedar afuera ante Jamaica. A partir de ahí me parece que se vinieron abajo todos los años que el fútbol femenino a nivel de selección había dado pasitos importantes, por dejarla en el cargo.

“La gente puede decir: ‘bueno, pero Amelia clasificó al Mundial’, sí, pero de qué manera, recordemos que el formato cambió, fueron tres partidos nada más y contra selecciones que no eran Estados Unidos, Canadá o México”, explicó la comentarista deportiva.

Amelia Valverde deberá dar un informe del desempeño mundialista a la Federación. (SAEED KHAN/AFP)

¿Quiénes se salvaron?

Pese a lo sucedido, Jacky se tomó el tiempo de analizar a la Sele y decir a quiénes les fue mejorcito, aunque lo resumió con dos nombres.

“Rescato a la portera Daniela Solera, si no fuese por la portera, nos traemos más sacos de goles y a Melissa Herrera, ese pundonor, esas ganas y pasión que le metió en los tres partidos, me encantó que haya anotado para que quede en la historia, porque se lo merece”, comentó.

Tenían la solución

Otro detalle que según la exfutbolista pudo haber ayudado a que las cosas pintaran mejor desde hace tiempo era la contratación de la entrenadora Jimena Rojas, pero al final fue fichada por la Federación Mexicana de Fútbol y actualmente dirige las selecciones sub-15 y 17 de ese país.

“Yo estoy feliz de que ella (Jimena Rojas) le esté yendo superbién, me duele que nuestra Federación de Fútbol no pudiera agarrarla y decirle: ‘con la experiencia que usted tiene con la licencia UEFA, usted se queda aquí y va a trabajar todo el proyecto de liga menor’, pero no, la dejaron ir porque ella pidió lo que merece y le dijeron que no, entonces la federación mexicana le está pagando como debe ser”, argumentó.

Álvarez cree que en el país hay material suficiente para mejorar, personas bien preparadas que pueden tomar esta braza ardiente y cambiar las cosas, pero eso dependerá de los altos cargos que lleguen a la Federación y de su disposición a valorar el fútbol femenino.